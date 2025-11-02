Шефът на Ред Бул обясни защо тимът продължи да развива RB21 толкова дълго

Ръководителят на отбора на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис обясни защо съставът на Биковете продължи да развива своя болид за 2025 година – RB21 до една сравнително късна фаза от сезона.

Голяма част от съперниците на тима от Милтън Кийнс въведоха последните подобрения по своите коли в края на европейската част от кампанията, докато Ред Бул продължи да прави промени по RB21. Последните от тях дебютираха в Мексико миналата седмица, а всички тези подобрения позволиха на Макс Верстапен да се върне в битката за титлата, макар и да е аутсайдер в нея.

А по думите на Мекис идеята зад това късно развитие на RB21 е била чисто психологическа. Французинът обясни, че това е направено, за да се убедят всички в Милтън Кийнс, че техните работни методи работят.

„По отношение на това защо ние продължихме да развиваме тази кола, може би малко повече от нашите конкуренти, това няма общо с 2026 година. По-скоро, както вече няколко пъти сме дискутирали, ако ние бяхме обърнали страницата в момента от сезона, в който ние не бяхме доволни с тази кола, без да сме отключили пълния ѝ потенциал, то ние щяхме да започнем сезон 2026 с много въпросителни в нашите глави и с много пожелателно мислене.



„Предпочетохме да инвестираме малко повече в тази кола, опитахме се да отключим това, което смятахме, че не работеше и намерихме още малко скорост. Това ни дава много повече увереност в нашите инструменти, методи и подходи през 2026 година. Това беше причината, а не нещо свързано с представянето или подобно“, обясни Мекис.

Снимки: Gettyimages