Новак Джокович потвърди участие във Финалите на АТР в Торино

Сърбинът Новак Джокович е потвърдил участието си във Финалния турнир на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATР), заяви шефът на Италианската федерация по тенис Анджело Бинаги, с което успокои опасенията, че 24-кратният шампион от Големия шлем може да пропусне надпреварата в края на сезона.

Петият в световната ранглиста Джокович, който се оттегли от Финалите на АТР миналата година поради контузия, пропусна "Мастърс" турнира в Париж и не е играл, откакто загуби от квалификанта Валентен Вашеро на полуфиналите на "Мастърс" състезанието в Шанхай през миналия месец.

"Имаме потвърждение, че Джокович ще бъде в Торино", коментира Бинаги пред италианското радио Rai Gr Parlamento.

Финалите на АТР, които ще се проведат от 9 до 16 ноември, ще включват осемте най-добри тенисисти в света, а Новак Джокович е печелил турнира рекордните седем пъти и за последно е вдигал трофея през 2023 година.

Участието на 38-годишния сърбин оставя само едно свободно място, като деветият в класацията италианец Лоренцо Музети и осмият Феликс Оже-Алиасим (Канада) се конкурират за позицията.

Оже-Алиасим, който стигна до финала в Париж миналата седмица, се оттегли от турнира в Мец в понеделник, което означава, че Музети може да си осигури последното място, ако спечели турнира в Атина през тази седмица.