Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Новак Джокович потвърди участие във Финалите на АТР в Торино

Новак Джокович потвърди участие във Финалите на АТР в Торино

  • 4 ное 2025 | 10:43
  • 139
  • 0
Новак Джокович потвърди участие във Финалите на АТР в Торино

Сърбинът Новак Джокович е потвърдил участието си във Финалния турнир на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATР), заяви шефът на Италианската федерация по тенис Анджело Бинаги, с което успокои опасенията, че 24-кратният шампион от Големия шлем може да пропусне надпреварата в края на сезона.

Петият в световната ранглиста Джокович, който се оттегли от Финалите на АТР миналата година поради контузия, пропусна "Мастърс" турнира в Париж и не е играл, откакто загуби от квалификанта Валентен Вашеро на полуфиналите на "Мастърс" състезанието в Шанхай през миналия месец.

"Имаме потвърждение, че Джокович ще бъде в Торино", коментира Бинаги пред италианското радио Rai Gr Parlamento.

Финалите на АТР, които ще се проведат от 9 до 16 ноември, ще включват осемте най-добри тенисисти в света, а Новак Джокович е печелил турнира рекордните седем пъти и за последно е вдигал трофея през 2023 година.

Участието на 38-годишния сърбин оставя само едно свободно място, като деветият в класацията италианец Лоренцо Музети и осмият Феликс Оже-Алиасим (Канада) се конкурират за позицията.

Оже-Алиасим, който стигна до финала в Париж миналата седмица, се оттегли от турнира в Мец в понеделник, което означава, че Музети може да си осигури последното място, ако спечели турнира в Атина през тази седмица.

Следвай ни:

Още от Тенис

14 български победи на старта на турнир от ITF в Пазарджик

14 български победи на старта на турнир от ITF в Пазарджик

  • 4 ное 2025 | 09:02
  • 383
  • 0
Анисимова се справи с Мадисън Кийс в Рияд

Анисимова се справи с Мадисън Кийс в Рияд

  • 4 ное 2025 | 06:07
  • 1612
  • 0
Джокович разкри защо се е преместил в Гърция

Джокович разкри защо се е преместил в Гърция

  • 4 ное 2025 | 04:48
  • 9930
  • 8
Гергана Топалова влезе в основната схема на силен турнир в Аржентина

Гергана Топалова влезе в основната схема на силен турнир в Аржентина

  • 3 ное 2025 | 21:50
  • 1723
  • 0
Рибакина с обрат срещу Швьонтек на Финалния турнир на WТА

Рибакина с обрат срещу Швьонтек на Финалния турнир на WТА

  • 3 ное 2025 | 18:24
  • 2245
  • 0
Тенисистка се връща на корта след 7 месеца грижа за психичното здраве

Тенисистка се връща на корта след 7 месеца грижа за психичното здраве

  • 3 ное 2025 | 17:56
  • 1593
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

  • 4 ное 2025 | 11:06
  • 306
  • 0
Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 07:45
  • 5936
  • 3
Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 11:00
  • 639
  • 3
„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 09:30
  • 6377
  • 18
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 494676
  • 26
14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

  • 4 ное 2025 | 05:14
  • 20669
  • 11