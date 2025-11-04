Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Весела Лечева ще участва в комисия на МОК в Лозана под ръководството на Кърсти Ковънтри

Весела Лечева ще участва в комисия на МОК в Лозана под ръководството на Кърсти Ковънтри

  • 4 ное 2025 | 10:40
  • 140
  • 0
Весела Лечева ще участва в комисия на МОК в Лозана под ръководството на Кърсти Ковънтри

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) и член на комисията на Международния олимпийски комитет (МОК) по „Обществени въпроси и корпоративни комуникации“ Весела Лечева е на тридневно посещение в Лозана. В сряда, 5 ноември 2025 г., Лечева ще участва в заседанието на комисията, като поканата за това бе изпратена лично от новия президент на МОК Кърсти Ковънтри, съобщиха от Пресслужбата на Лечева.

Заседанията в Олимпийската къща в Лозана ще се проведат под мотото „Готови за бъдещето“.

„Когато бях избрана за президент на МОК, казах, че искам да направим пауза и да помислим. Ще се радвам да чуя Вашия глас по време на дискусиите за бъдещето. Колективното мислене, придружено с Вашата огромна експертиза, ще ни помогне да моделираме в правилната посока това бъдеще“, пише в поканата си Кърсти Ковънтри.

Срещата е част от по-широка консултация, инициирана от президента Ковънтри, с цел да се оформи бъдещето на олимпийското движение, като комисиите на МОК ще играят ключова роля в този процес. Членовете на комисията, която е една от водещите при оформяне на политиките на МОК, ще проведат дискусия по няколко основни теми: спортистите, Олимпийските игри, Олимпийското движение, за по-добър свят чрез спорт, ангажираност и генериране на приходи.

„Присъственият формат на заседанията дава възможност за по-добра обратна връзка и успешна комуникация. Ще представя пред колегите от комисията, както и пред президента Кърсти Ковънтри, моите идеи, така че Олимпийските игри и Олимпийското движение да продължат да трупат популярност, но и да съумеем да опазим традициите“, заяви Весела Лечева.

В комисията по „Обществени въпроси и корпоративни комуникации“ членуват барон Колин Бъркли Мойнихан, олимпийски медалист, политик, бизнесмен и спортен администратор, принц Фахад бин Джалави Алсауд от Саудитска Арабия, принц Фейсал Ал Хюсеин от Йордания, член на Изпълнителното бюро на МОК и на редица важни комисии, Навал Ел Мутавакел, член на Изпълнителното бюро и на редица важни комисии, бившите президенти Колинда Грабар-Китарович (Хърватия) и Лаура Чинкила (Коста Рика), Андреа Монти, директор на комуникацията на Милано-Кортина 2026, Джовани Малаго, президент и главен изпълнителен директор на Group Sa.Mo.Car S.P.A. (семейна компания в сектора на луксозните автомобили като Ferrari и Maserati), както и редица други бивши шампиони, спортни администратори и хора със сериозен политически опит, или такъв в големи световни корпорации.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Българските състезатели спечелиха шест медала на Световното по спортни танци

Българските състезатели спечелиха шест медала на Световното по спортни танци

  • 3 ное 2025 | 18:56
  • 561
  • 0
Танислав Ангелов сложи край на българското участие на Европейското по вдигане на тежести

Танислав Ангелов сложи край на българското участие на Европейското по вдигане на тежести

  • 3 ное 2025 | 18:15
  • 1470
  • 0
Стефан Дончев и Лиляна Байлова отново станаха световни шампиони

Стефан Дончев и Лиляна Байлова отново станаха световни шампиони

  • 3 ное 2025 | 17:00
  • 1156
  • 0
Отново промениха категориите в щангите

Отново промениха категориите в щангите

  • 3 ное 2025 | 16:49
  • 3354
  • 0
В Момчилград откриват къща-музей на Наим Сюлейманоглу

В Момчилград откриват къща-музей на Наим Сюлейманоглу

  • 3 ное 2025 | 15:22
  • 1435
  • 2
Русе посрещна сребърния Дениз Данев

Русе посрещна сребърния Дениз Данев

  • 3 ное 2025 | 12:46
  • 663
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

Официално: Лудогорец се отърва от Руи Мота

  • 4 ное 2025 | 11:06
  • 296
  • 0
Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

Две големи дербита приковават вниманието в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 07:45
  • 5930
  • 3
Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 11:00
  • 630
  • 3
„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

„Вабанк“: Ще видим ли разгром в дербито между Левски и ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 09:30
  • 6374
  • 18
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 494676
  • 26
14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

14 години по-късно: Валери Божинов се извини на феновете на Спортинг

  • 4 ное 2025 | 05:14
  • 20667
  • 11