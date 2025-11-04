Популярни
Пол Еспаргаро ще кара вместо Винялес и в Португалия този уикенд

  • 4 ное 2025 | 10:16
Тестовият пилот на КТМ Пол Еспаргаро ще продължи да замества Маверик Винялес в състава на Tech3 КТМ и по време на предстоящата този уикенд Гран При на Португалия на „Портимао“.

Както е известно Винялес пропусна последните два уикенда в Австралия и Малайзия, за да си даде по-дълга почивка, която да му позволи да се възстанови по-добре от контузията на дясното рамо, която той получи в средата на юли в Германия. След тази травма испанецът пропусна няколко старта преди да се завърне за домашната си Гран При на Каталуния.

Неговото представяне обаче не отговаряше на високите стандарти, които самият пилот има към себе си и затова той реши отново да си вземе почивка, за да се опита да се възстанови. А тази пауза ще обхване и Гран При на Португалия, където неговото място отново ще бъде заето от по-малкия от братята Еспаргаро.

За него това ще бъде шанс да разреши сметките си с пистата „Портимао“. Именно на нея в началото на сезон 2023 испанецът получи тежките си контузии, които практически сложиха край на неговата кариера като титулярен пилот в MotoGP.

