Пол Еспаргаро ще кара вместо Винялес и в Португалия този уикенд

Тестовият пилот на КТМ Пол Еспаргаро ще продължи да замества Маверик Винялес в състава на Tech3 КТМ и по време на предстоящата този уикенд Гран При на Португалия на „Портимао“.

Както е известно Винялес пропусна последните два уикенда в Австралия и Малайзия, за да си даде по-дълга почивка, която да му позволи да се възстанови по-добре от контузията на дясното рамо, която той получи в средата на юли в Германия. След тази травма испанецът пропусна няколко старта преди да се завърне за домашната си Гран При на Каталуния.

It’s back! 🇵🇹



Pol replaces Maverick this weekend, giving him an extra week to recover. Joel Esteban makes his big return to the team, stepping in for the recovering Jacob.



Enea and Valentin are more motivated than ever to take on another ride on the Portuguese roller coaster! pic.twitter.com/hA5WrUOsRI — Tech3 Racing (@Tech3Racing) November 3, 2025

Неговото представяне обаче не отговаряше на високите стандарти, които самият пилот има към себе си и затова той реши отново да си вземе почивка, за да се опита да се възстанови. А тази пауза ще обхване и Гран При на Португалия, където неговото място отново ще бъде заето от по-малкия от братята Еспаргаро.

Еспаргаро: Болезнено е, че Акоста не може да печели заради слабостите на КТМ

За него това ще бъде шанс да разреши сметките си с пистата „Портимао“. Именно на нея в началото на сезон 2023 испанецът получи тежките си контузии, които практически сложиха край на неговата кариера като титулярен пилот в MotoGP.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages