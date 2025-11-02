Еспаргаро: Болезнено е, че Акоста не може да печели заради слабостите на КТМ

Тестовият пилот на КТМ Пол Еспаргаро заяви, че за него е „болезнено“ да вижда, че Педро Акоста не може да постигне първата си победа в MotoGP заради ограничените възможности на мотора на австрийския производител.

Акоста приближава края на втория си сезон в кралския клас, но все още не е намерил пътя до най-високото стъпало на почетната стълбичка, въпреки че неколкократно е бил в битката за победата. Испанецът има общо девет подиума в MotoGP, от които пет са втори места, включително е три от последните седем старта.

„Болезнено е да се наблюдава – заяви Еспаргаро. – Хубаво е, че той е постоянен, но е болезнено да се види колко често той е извън позициите на подиума. Той е много по-бърз от това. Ако беше на друг мотор, той щеше да печели състезания, но ние все още не можем да му дадем нужното представяне от нашия мотор.



„Той кара добре. В квалификацията (в Малайзия) той постигна 1:57.3, опитвайки се да постигне по-добър резултат, което доведе до падането му. Моята идеална обиколка щеше да е 1:57.6, а тук аз съм бърз в една обиколка, така че той беше с три-четири десети по-бърз от мен.



„Той е много бърз и е болезнено да гледаме как с неговата скорост той не е на подиума във всяко състезание. Но ние ще се опитаме да направим мотора по-бърз, поне за следващата година, за да го виждаме по-често как блести“, добави още Еспаргаро.

Снимки: Gettyimages