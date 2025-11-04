Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монако
  3. Нови разкрития по делото за сексуално насилие срещу Бен Йедер

Нови разкрития по делото за сексуално насилие срещу Бен Йедер

  • 4 ное 2025 | 03:50
  • 279
  • 0
Нови разкрития по делото за сексуално насилие срещу Бен Йедер

Бившият нападател на Монако Уисам Бен Йедер, който е разследван и обвинен в изнасилване от лятото на 2023 г., ще бъде изправен пред наказателен съд. Това съобщава френското издание "Екип".

В понеделник разследващият съдия е издал обвинителен акт, според който Бен Йедер и брат му Сабри скоро ще се явят пред наказателния съд в департамента Алп Маритим. Обвиненията срещу тях са за „изнасилване“, „опит за изнасилване“ и „сексуално насилие“.

Популярен френски футболист е все по-близо до затвора
Популярен френски футболист е все по-близо до затвора

Двамата братя са под официално разследване от лятото на 2023 г. след жалба, подадена от две млади жени. Инцидентът се е случил в нает апартамент близо до Монако. До началото на съдебното заседание те остават под съдебен надзор.

По време на предполагаемите събития Бен Йедер беше нападател и капитан на Монако. Към днешна дата той е футболист на турския Сакарияспор.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

КуПС защити титлата си във Финландия

КуПС защити титлата си във Финландия

  • 4 ное 2025 | 03:14
  • 191
  • 0
Трето поредно разочарование за Мартин Минчев и Краковия

Трето поредно разочарование за Мартин Минчев и Краковия

  • 4 ное 2025 | 03:00
  • 229
  • 0
Компани: Голямата сила на ПСЖ е в отборния дух

Компани: Голямата сила на ПСЖ е в отборния дух

  • 4 ное 2025 | 02:32
  • 280
  • 0
Байерн се оплака в УЕФА от действията на парижката полиция

Байерн се оплака в УЕФА от действията на парижката полиция

  • 4 ное 2025 | 02:17
  • 343
  • 0
Фиорентина избра нов треньор, докато се опитва да се отърве от Пиоли

Фиорентина избра нов треньор, докато се опитва да се отърве от Пиоли

  • 4 ное 2025 | 01:53
  • 457
  • 0
Анчелоти отново пренебрегна Неймар

Анчелоти отново пренебрегна Неймар

  • 4 ное 2025 | 01:38
  • 778
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Млад съдия е фаворит за Вечното дерби

Млад съдия е фаворит за Вечното дерби

  • 4 ное 2025 | 00:59
  • 1619
  • 6
ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

  • 3 ное 2025 | 20:09
  • 51112
  • 327
Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

  • 3 ное 2025 | 17:51
  • 43836
  • 26
Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 78118
  • 227
Убедителен Балкан превзе Перник

Убедителен Балкан превзе Перник

  • 3 ное 2025 | 21:16
  • 7926
  • 1
Трагедия в Сърбия: треньор колабира по време на мач и почина

Трагедия в Сърбия: треньор колабира по време на мач и почина

  • 3 ное 2025 | 23:10
  • 5385
  • 0