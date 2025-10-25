Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Хазем
  3. Роналдо заби гол номер 950 в продължаващия рецитал на Ал-Насър

Роналдо заби гол номер 950 в продължаващия рецитал на Ал-Насър

  • 25 окт 2025 | 23:03
  • 1182
  • 3
Роналдо заби гол номер 950 в продължаващия рецитал на Ал-Насър

Отборът на Ал-Насър запази безгрешния си баланс в СПЛ на Саудитска Арабия, след като надви тима на Ал-Хазем с 2:0 в гостуването си в срещата от 6-ия кръг на шампионата.

С прибавените три точки момчетата на Жорже Жезус продължават да държат еднолично първото място с аванс от три пункта пред втория Ал-Таавон.

Жоао Феликс откри резултата в 25-ата минута, а с дежурното си попадение блесна и Кристиано Роналдо в добавеното време на мача.

Това бе гол номер 950 в кариерата на “Супер Седем”, който продължава преследването на кота 1000.

С фланелката на Ал-Насър той вече е отбелязал точно 106 гола.

Следващият мач на Ал-Насър е от Кралската купа на Шампионите срещу Ал-Итихад на 28-и октомври, а няколко дни по-късно, на 1-ви ноември, Роналдо и компания приемат Ал-Фейха в новия шампионатен двубой.

