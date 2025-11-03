Популярни
»
  Други спортове
  2. Други спортове
  3. Българските състезатели спечелиха шест медала на Световното по спортни танци

Българските състезатели спечелиха шест медала на Световното по спортни танци

  • 3 ное 2025 | 18:56
  • 178
  • 0
Българските състезатели спечелиха шест медала на Световното по спортни танци

Българските състезатели спечелиха общо шест медала на Световното първенство по спортни танци в Сан Марино, под егидата на международната конфедерация CSIT.

Стефан Дончев и Лиляна Байлова взеха две златни отличия - в категория състезатели над 35 години латиноамерикански танци и състезатели над 45 години латиноамерикански танци.

Владимир Величков и Габриела Рагина станаха двукратни световни вицешампиони, след като завършиха втори в категория до 21 години стандартни танци и категория многобой до 21 години.

Бронзови медали завоюваха Ангел Свирков и Асия Бозова до 16 години латиноамерикански танци, а в същата категория Любослав Атков и Калина Христова се класираха на шесто място на финала.

На трето място се наредиха Петър Величков и Екатерина Александрова от Световната купа в категория възрастни латиноамерикански танци. Двамата се класираха и на финал на Световното първенство в категория състезатели до 21 години многобой.

Отлично представяне за Димитър Георгиев/Дея Цветанова и Волен Драганов/Любомира Борисова, достигнали до полуфиналите в категория младежи стандартни танци.

"С този успех БФКСТ подобрява своите постижения на световната сцена спрямо 2024 година. Българска федерация на клубовете по спортни танци изказва своята благодарност на Министерството на младежта и спорта за подкрепата, която оказва на централата", заяви за БТА Георги Найденов, председател на федерацията.

