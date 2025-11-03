Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Иван Колев прикани Георги Павлов на открит дебат за бъдещето на българската атлетика

Иван Колев прикани Георги Павлов на открит дебат за бъдещето на българската атлетика

  • 3 ное 2025 | 18:48
  • 1487
  • 2

Бившият председател на Българската федерация по лека атлетика Иван Колев прикани настоящият Георги Павлов на открит дебат за бъдещето на българската лека атлетика.

“Българската лека атлетика не се нуждае от тиха смяна на имена! Нуждае се от смел разговор за бъдещето ѝ! Приканвам на открит дебат Георги Павлов заедно с част от кандидатите за управителен съвет, които предстои да номинира на тема:

Бъдещето на леката атлетика в България!

Уважаеми колеги,

Уважаеми кандидати за членове на Управителния съвет на Българската федерация по лека атлетика,

Георги Павлов покани всички деятели и представители клубовете на Общото събрание на БФЛА
Българската лека атлетика е на кръстопът.

Имаме богата история, но и сериозни предизвикателства – от недостига на кадри и ресурси, до нуждата от по-прозрачно управление и по-силна подкрепа за клубовете и треньорите по места.

В тази ситуация не е достатъчно просто да изберем хора. Нужно е да изберем посока.

Затова призовавам г-н Павлов с част от неговите съмишленици да участваме в открит, публичен и равнопоставен дебат, посветен на темата:

„Бъдещето на леката атлетика в България: визия, управление и развитие“

Нека всеки от нас представи ясно и отговорно: своята визия за развитието на атлетиката;
вижданията си за финансиране, регионални политики, подготовка на треньори и подрастващи; конкретни идеи за прозрачност, отчетност и партньорство между федерацията и клубовете.

Дебатът да се проведе в зала, с присъствие на медии и клубовете, така че цялата общност да има достъп до аргументите и позициите на кандидатите.

Това не е сблъсък на личности. Това е тест за идеи, компетентност и почтеност.

Атлетиката в България се нуждае не от мълчание, а от открит разговор — пред онези, които я градят всеки ден: треньорите, клубовете, състезателите.

Да покажем, че можем да бъдем различни – открити, професионални и честни пред хората, на които дължим този спорт.

Искрено се надявам предизвикателството да бъде прието!

С уважение,

Иван Колев

Кандидат за член на Управителния съвет на БФЛА”, написа Иван Колев във Фейсбук.

