  • 3 ное 2025 | 11:16
  • 204
  • 0
Георги Павлов покани всички деятели и представители клубовете на Общото събрание на БФЛА

Избраният за президент на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) през август Георги Павлов покани всички деятели и представители на клубове от страната да присъстват на Общото изборно събрание на централата на 8 ноември (събота) от 14:30 часа в частното международно училище "Свети Георги" в София.

То беше свикано от УС на организацията през септември, след като заради жалби Софийският градски съд спря вписването на новото ръководство на БФЛА.

"Българската федерация по лека атлетика отправя покана към всички деятели и представители клубовете по лека атлетика, които желаят да присъстват на Общото събрание на федерацията, свикано с решение на Софийски градски съд.

Събранието ще се проведе на 8 ноември 2025 г. (събота) от 14:30 ч. в зала „Свети Георги“ на Частно международно училище „Свети Георги“, адрес: гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ №47.

БФЛА очаква активното участие на всички представители на лекоатлетическата общност в България.  Очакваме Ви!", написа Павлов.

