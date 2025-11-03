Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Танислав Ангелов сложи край на българското участие на Европейското по вдигане на тежести

Танислав Ангелов сложи край на българското участие на Европейското по вдигане на тежести

  • 3 ное 2025 | 18:15
  • 580
  • 0
Танислав Ангелов сложи край на българското участие на Европейското по вдигане на тежести

Танислав Ангелов завърши на девето място в категория до 110 килограма при юношите до 19 години на европейското първенство по вдигане на тежести в Дуръс, което е още за девойки до 19 години, мъже до 23 години и жени до 23 години. Българинът направи шест успешни опита в надпреварата - на 145, 150 и 153 килограма в изхвърлянето и на 170, 175 и 178 килограма в изтласкването, за да събере двубой от 331 килограма. Той бе осми след първото движение, но след девето мято във второто осната на девета позиция и в крайното класиране.

Шампион стана украинецът Данило Чиняков, който завърши с двубой от 374 килограма. Той бе най-добър и в двете движения със 171 килограма в изхвърлянето и 203 килограма в изтласкването. Сребърният медал е за поляка Марчин Жолковски с 372 килограма (170+202), докато германецът Константин Шварцер спечели бронза с 364 килограма (166+198).

Ангелов бе последният от четиримата български участници на европейския шампионат в Албания. Преди него Джан Зарков записа пето място до 60 килограма при юношите, Дениз Данев се спечели сребро в същата категория при мъжете до 23 години, а Габриел Маринов се поздрави с брон при мъжете до 23 години в категория до 65 килограма.

Следвай ни:

Още от Други спортове

В Момчилград откриват къща-музей на Наим Сюлейманоглу

В Момчилград откриват къща-музей на Наим Сюлейманоглу

  • 3 ное 2025 | 15:22
  • 1033
  • 2
Русе посрещна сребърния Дениз Данев

Русе посрещна сребърния Дениз Данев

  • 3 ное 2025 | 12:46
  • 566
  • 0
Дългоочакваното обединение в бг шахмата отново не се случи

Дългоочакваното обединение в бг шахмата отново не се случи

  • 3 ное 2025 | 12:08
  • 494
  • 1
Винсент Каймер за първи път влезе в топ 5 на световната ранглиста

Винсент Каймер за първи път влезе в топ 5 на световната ранглиста

  • 3 ное 2025 | 11:55
  • 902
  • 0
Николай-Томас Георгиев стана шампион на сабя в първия кръг за Купата на България

Николай-Томас Георгиев стана шампион на сабя в първия кръг за Купата на България

  • 3 ное 2025 | 01:39
  • 818
  • 0
Гросмайстор Ивайло Енчев спечели турнир по ускорен шахмат в Шумер

Гросмайстор Ивайло Енчев спечели турнир по ускорен шахмат в Шумер

  • 2 ное 2025 | 18:06
  • 1189
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Вр) 0:0 ЦСКА 1948, греда за "червените" и подминато спорно положение за дузпа

Ботев (Вр) 0:0 ЦСКА 1948, греда за "червените" и подминато спорно положение за дузпа

  • 3 ное 2025 | 19:37
  • 14896
  • 94
Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

  • 3 ное 2025 | 17:51
  • 25891
  • 22
Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 57813
  • 171
ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

  • 3 ное 2025 | 15:43
  • 20046
  • 8
Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

  • 3 ное 2025 | 12:41
  • 32443
  • 125
Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

  • 3 ное 2025 | 10:17
  • 8008
  • 13