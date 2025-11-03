Популярни
Джон Хигинс си върнал мотивацията за игра

  • 3 ное 2025 | 17:47
  • 191
  • 0
Джон Хигинс постигна убедителна победа с 6:2 над Оливър Лайнс на Международния шампионат в Нанкин и след мача призна, че се намира в много по-добра форма и настроение, отколкото при последното си пътуване до Китай.

Легендарният шотландец призна, че е изпитвал липса на мотивация по време на турнира в Ухан по-рано през сезона. Причината, по негови думи, била едно сбъднато лично желание – пътуване до снимачната площадка на американския сериал "Далас" по повод неговия 50-и рожден ден това лято.

Оттогава обаче серия от силни изяви – полуфинал на British Open и четвъртфинал на Northern Ireland Open – отново възродили ентусиазма на 33-кратния победител в ранкинг турнири.

Хигинс направи серии от 86, 66 и 56 точки в днешната си победа и в следващия кръг ще се изправи срещу номер 1 на Иран – Хосейн Вафаеи.

Хигинс коментира:

„Оли имаше страхотни резултати тази година – победи Джъд (Тръмп) в Саудитска Арабия и Марк Алън в Сиан. Това са двама от най-добрите в света, така че сигурно не му е било страх от мен. Но днес изобщо не му вървеше. Той наистина се мъчеше, а аз просто събирах остатъците.

Когато остаряваш, всичко ти влияе повече. Това е същото старо изтощение – трудно е понякога да намериш мотивация, и това е разбираемо. Но когато си там, на масата, се бориш отчаяно да спечелиш. Играта ми е на прилично ниво, и това е добре.“

По време на срещите с медиите след мача, Хигинс коментира и трудностите на любимия му футболен клуб „Селтик“, както и че временният мениджър Мартин О’Нийл е огромен фен на Антъни Макгил.

„В момента сме истински хаос, но е невероятно да видиш Мартин О’Нийл отново. Той беше мениджърът, когато бях по-млад и ходех редовно на мачове. Имам страхотни спомени от онзи отбор,“ каза четирикратният световен шампион от „Крусибъл“.

Срещал съм го няколко пъти и е истински джентълмен. Той обожава Антъни Макгил! Винаги пита как е младият Антъни. Бил е на Световното първенство, когато Антъни е играл, и точно тогава Антъни излизал от съблекалнята си – беше сюрреалистичен момент, когато Мартин О’Нийл вървеше към него. Антъни представи баща си, който е голям фен на Селтик. Оттогава Мартин буквално го заобича. Лесно е да стане така – Антъни е страхотно момче.“

