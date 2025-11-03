Популярни
Кикбокс клуб сигнализира за съмнителни заплати в БККМТ

  • 3 ное 2025 | 17:44
  • 148
  • 0

Спортен клуб “Стар Тийм” сигнализира до медиите за притеснения относно съмнителни плащания от Българската конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ) към лице, за което отборът твърди, че няма общо с БККМТ.

“Запознайте се с доктор Иво Любомиров Тодоров с длъжност лекар Национален Отбор, който за 2024 година е получил 18 600 лева. И продължава да е на длъжност до ден днешен. Реално такъв доктор няма, никога не е имало и никой не го познава! Това е модела на управление на Галин Димов”, съобщава Деница Миленкова от “Стар Тийм” за Sportal.bg.

Миленкова представи и снимка на документ с посочени разплащания в него.

Припомняме, че преди седмица Деница Миленков и главният треньор на “Стар Тийм” говориха пред журналисти относно поставеното под въпрос световно първенство по кикбокс за юноши през 2026-а в Пловдив. Страната ни може да изгуби домакинството, тъй като родната федерация е оттеглила подкрепата си към "Стар Тийм" да бъде промоутър и организатор на Мондиала по кикбокс за юноши.

"Стар Тийм" с пресконференция за поставеното под въпрос Световно по кикбокс в Пловдив
"Стар Тийм" с пресконференция за поставеното под въпрос Световно по кикбокс в Пловдив
