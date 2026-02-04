Флойд Мейуедър съди Showtime за 340 милиона

Флойд Мейуедър и Showtime обединиха сили за някои от най-големите битки в историята на бокса през последните години от легендарната кариера на бъдещия член на Залата на славата. Днес обаче двете страни се намират от противоположни страни на многомилионен съдебен спор.

Според публикация на сайта TMZ Мейуедър е завел дело срещу бившия кабелен гигант, както и срещу дългогодишния президент на Showtime Sports – Стивън Еспиноса. В жалбата, подадена в щата Калифорния, Мейуедър обвинява ответниците в подпомагане и подстрекателство към нарушаване на задължения, граждански заговор за извършване на измама, неправомерно присвояване и неоснователно обогатяване.

Бившият световен шампион в пет категории настоява да си върне най-малко 340 милиона долара, които според него са били неправомерно отклонени, както и допълнителни наказателни обезщетения.

„Флойд е една от най-големите pay-per-view звезди в бокса. Той донесе стотици милиони долари приходи на Showtime“, заяви адвокатът на Мейуедър Боби Самини пред TMZ Sports. „Сега г-н Мейуедър пренася този двубой в съдебната зала, за да си върне това, което заслужено е спечелил. След като се оттегли непобеден с баланс 50-0, г-н Мейуедър ще издържи до последния гонг в съда, както го правеше и на ринга.“

Делото произтича от твърдения, че средства, които е трябвало да бъдат изплатени на Мейуедър, вместо това са били превеждани директно на дългогодишния му съветник Ал Хеймън от Showtime и Еспиноса. Бившият боксьор посочва като примери рекордните си мегасъбития срещу Мани Пакиао (май 2015 г.) и Конър Макгрегър (август 2017 г.), при които приходите, които е генерирал, не съответствали на финалното му възнаграждение.

Въпреки че се намеква за участие на Хеймън в предполагаемата схема, Мейуедър не е посочил директно името му в жалбата. Мейуедър започна партньорството си с Showtime през 2013 г., след дълги години, в които се състезаваше под егидата на HBO и неговия pay-per-view канал.

Още във втория мач от договора си за 6 битки с Showtime Мейуедър постави финансови рекорди с победата си над тогава непобедения Саул Канело Алварес през септември 2013 г. Двубоят, проведен в MGM Grand Garden Arena в Лас Вегас, постави рекорд за най-голям приход от билети за мач в Невада и генерира повече приходи от всеки друг PPV двубой дотогава, като по продадени PPV пакети беше надминат единствено от победата му над Оскар Де Ла Оя през май 2007 г.

Мейуедър надмина и това постижение с победата си над Пакиао през май 2015 г. Техният сблъсък, излъчен съвместно от Showtime и HBO, остава най-доходоносното събитие в историята на бокса във всички показатели – приходи от билети, PPV приходи, продадени пакети, спонсорства и затворени прожекции. Четири месеца по-късно той сложи край на кариерата си след 49-ата си победа срещу Андре Берто.

Две години и едно оттегляне по-късно Мейуедър се завърна за атрактивен мач срещу Конър Макгрегър, легенда на UFC и дебютант в професионалния бокс. Срещата от август 2017 г. остава втора по приходи след Мейуедър – Пакиао по показатели като билети, PPV продажби и общи приходи.

Години по-късно Мейуедър твърдеше, че е станал единственият самосъздал се милиардер в историята на спорта, но според настоящите му обвинения този статус се е базирал на очаквани приходи, които той така и не е получил. От BoxingScene са се свързали с всички замесени страни и техните юридически представители, но до момента на публикуване не е получен отговор.

Showtime продължи да работи с Mayweather Promotions както по време, така и дълго след края на бляскавата кариера на боксьора. През 2023 г. платформата окончателно прекрати боксовата си дейност и вече не съществува като самостоятелна телевизионна мрежа, след като беше интегрирана в приложението Paramount+.