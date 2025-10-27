"Стар Тийм" с пресконференция за поставеното под въпрос Световно по кикбокс в Пловдив

По-рано днес в София главните треньори на “Стар тийм” Иван Георгиев и Деница Миленкова дадоха пресконференция, в която коментираха наскоро поставената въпросителна около организирането на световно първенство по кикбокс за деца, кадети и юноши до 19 години.

Пълната си подкрепа за форума обявиха от Министерство на младежта и спорта и министър Пешев, както и кмета на гр. Пловдив Костадин Димитров. Преди няколко дни обаче от ръководството Българската конфедерация но кикбокс оттеглиха подкрепата си за провеждане на шампионата. България беше предпочетена пред още три държави и трябваше да приеме първенството през август следващата година в Пловдив. Подготовката вече тече, а стотици деца тренират усилено за надпреварата, която събира повече от 3500 участници и гости от цял свят.

От Министерството на младежта и спорта заявиха пред bTV Sport, че са запознати с казуса и изразиха увереност, че ще бъде намерено „конструктивно решение за успешното провеждане на шампионата“.

„Световното първенство е признание за държавата и възможност за представяне на нашите млади таланти. Усилията на всички заинтересовани страни трябва да са насочени към реализирането му“, се посочва в позицията на ведомството.