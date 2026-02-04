Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Олимпийският шампион Семен Новиков беше гост в пернишката зала по борба

Олимпийският шампион Семен Новиков беше гост в пернишката зала по борба

  • 4 фев 2026 | 21:05
  • 280
  • 0
Олимпийският шампион Семен Новиков беше гост в пернишката зала по борба

Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков беше гост в пернишката зала по борба и официално постави портрета си на Стената на славата в зала „Дружба“.

Борецът, спечелил златен медал в класическия стил на Олимпийските игри в Париж 2024, се срещна с малките състезатели и им пожела следващият портрет, който ще бъде закачен, да бъде на някой от тях. Срещата се състоя по покана на председателя на клуб Миньор - Иво Ангелов. Специално за случая в миньорския град пристигнаха Армен Назарян и синът му Едмонд.

Семен Новиков беше посрещнат по стара българска традиция с питка и мед. В знак на уважение домакините от Миньор му подариха борцово трико с цветовете на клуба.

Олимпийският шампион каза, че е за втори път в Перник и че е впечатлен от условията в залата, която е оборудвана с уреди и по системата „Суплес“ на Иван Раднев.

„Надявам се децата да бъдат вдъхновени и мотивирани от нашата среща, защото помня как някога и аз се чувствах мотивиран при среща с успял спортист“, добави Новиков.

Той определи като голяма чест и знак на уважение поканата да окачи портрета си на Стената на славата в пернишката зала по борба.

В края на месец януари олимпийският шампион по свободна борба Магомед Рамазанов бе гост на пернишкия клуб по борба Миньор и официално постави портрета си на Стената на славата в зала „Дружба“.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Флойд Мейуедър съди Showtime за 340 милиона

Флойд Мейуедър съди Showtime за 340 милиона

  • 4 фев 2026 | 11:00
  • 7090
  • 4
Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

  • 4 фев 2026 | 09:59
  • 15036
  • 35
Стоян Добрев: Решението да се оттегля е назряло от известно време и е най-доброто за българската борба

Стоян Добрев: Решението да се оттегля е назряло от известно време и е най-доброто за българската борба

  • 4 фев 2026 | 09:31
  • 6186
  • 3
Борбата обяви системата за квалификации за Лос Анджелис 2028

Борбата обяви системата за квалификации за Лос Анджелис 2028

  • 4 фев 2026 | 09:21
  • 723
  • 0
Теодора Кирилова организира стилна галавечер за своя бенефис

Теодора Кирилова организира стилна галавечер за своя бенефис

  • 3 фев 2026 | 18:06
  • 7331
  • 2
Разцепление в борбата: Стоян Добрев хвърли оставка

Разцепление в борбата: Стоян Добрев хвърли оставка

  • 3 фев 2026 | 16:11
  • 7746
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

  • 4 фев 2026 | 17:06
  • 7431
  • 34
Съставите на Интер и Торино: Киву прави цели 10 промени

Съставите на Интер и Торино: Киву прави цели 10 промени

  • 4 фев 2026 | 21:04
  • 420
  • 0
Съставите на Манчестър Сити и Нюкасъл: Пеп с много промени

Съставите на Манчестър Сити и Нюкасъл: Пеп с много промени

  • 4 фев 2026 | 21:17
  • 802
  • 2
Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

  • 4 фев 2026 | 17:36
  • 13863
  • 25
Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 18705
  • 184
Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 24838
  • 62