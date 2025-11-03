Популярни
Бъдещето на алпийския сноуборд ще бъде решено след Милано-Кортина 2026

  • 3 ное 2025 | 17:40
Бъдещето на алпийския сноуборд ще бъде решено след Милано-Кортина 2026

С отброяването на 100 дни до старта спортният свят вече насочва поглед към Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Сезонът в Световната купа 2025/26 във всички дисциплини ще бъде естествено изграждане към върха на зимните спортове – именно в Италия.

Малко след първото състезание за сезона – гигантските слаломи при мъжете и жените в Зьолден – президентът на ФИС Йохан Елиаш сподели своите мисли за олимпийския сезон и за предстоящото решение на Международния олимпийски комитет (МОК) относно бъдещето на олимпийската програма след 2026 г.

Официалният сайт на ФИС публикува интервю с президента Елиаш:

- Г-н Елиаш, с началото на новия сезон вече се усеща вълнение около Милано-Кортина 2026. Какво прави този сезон толкова специален за FIS?

- Този сезон бележи началото на едно изключително пътешествие. Всяко състезание за Световната купа, всяко представяне, всяка история, която ще преживеем през следващите месеци, ще води към Олимпийските игри в Милано и Кортина – истински празник на зимните спортове, проведен на някои от най-емблематичните сцени и пред целия свят.

За нашите състезатели, отбори и фенове този сезон не е само борба за кристалните глобуси, а и за възможността да засияят на най-голямата сцена. Това е момент, в който цялата зимна спортна общност се обединява от страст, съвършенство и очакване. Наистина нямам търпение да го преживея.

- МОК обяви, че решения относно бъдещето на олимпийската програма ще бъдат взети едва след Милано-Кортина 2026. Как реагира FIS?

- Решението за олимпийската програма е изключително сложно и значимо, затова трябва да се подхожда с внимание. Всяка промяна трябва да стъпва на конкретни данни. Затова уважаваме решението на МОК да отдели повече време и да събере пълна информация относно участие, глобален обхват и икономическа ефективност.

В същото време разбирам, че това отлагане създава несигурност за спортистите, отборите и феновете, които посвещават живота си на дисциплини, подложени на по-строг контрол – като северната комбинация (Nordic Combined) и сноуборд паралелен гигантски слалом (PGS).

Това са дисциплини с дълбоки корени и стабилни общности, които постоянно се развиват. Ние ще продължим да ги подкрепяме – не само с думи, а с действия, инвестиции и застъпничество.

Всъщност, този по-дълъг времеви хоризонт е възможност: през следващите месеци ще покажем силата и привлекателността на тези дисциплини – чрез спортно майсторство, иновации, по-голяма видимост и глобално ангажиране.

Нашите спортове винаги са се определяли от упоритост и единство. Сега, в навечерието на олимпийския сезон, е моментът да покажем на света колко уникални и вдъхновяващи са северната комбинация и сноуборд PGS.

- Какво конкретно прави FIS, за да подкрепи тези дисциплини през този период?

Действа активно на няколко нива. Един от основните ни приоритети е засилване на дигиталното присъствие и разказването на човешки истории около нашите дисциплини. Чрез FIS TV и социалните ни канали приближаваме феновете повече от всякога до атлетите и техните пътувания.

Добър пример е документалният филм „The Overlooked: The Untold Stories of Nordic Combined Heroes“, който излезе миналия сезон.

Той показва отблизо посветеността, предизвикателствата и мечтите на състезателите – особено на жените в северната комбинация, които продължават да се борят за признание в олимпийското движение. Тяхната страст и постоянство са вдъхновяващи, а ние сме горди, че споделяме техните истории със света.

Едновременно с това засилваме структурата и видимостта на всички дисциплини чрез организационни подобрения. Завършихме процеса по централизация на международните телевизионни и медийни права, което осигурява по-последователно и професионално отразяване на събитията.

Всички тези усилия са част от по-широката ни визия - да гарантираме, че всяка дисциплина под шапката на FIS продължава да расте, да се развива и да вдъхновява нови поколения фенове и спортисти по света.

- И накрая – какво Ви вълнува най-много в предстоящия сезон?

Най-вълнуващо за мен е енергията на състезателите, тяхната решимост, креативност и любов към зимните спортове. Нивото на талант и отдаденост във всички дисциплини е изключително.

Този сезон е посветен на празнуването на всичко, което прави нашия спорт специален – традицията, развитието и човешките истории, които ни свързват. Очаквам с нетърпение да видя как семейството на FIS ще се обедини в това, което обещава да бъде незабравимо пътешествие към Олимпийските игри 2026.

