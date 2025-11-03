Стефан Дончев и Лиляна Байлова отново станаха световни шампиони

Стефан Дончев и Лиляна Байлова от ямболския клуб по спортни танци Тандем извоюваха златото в категориите над 35 и над 45 години на Световното първенство по спортни танци за аматьори, което се проведе в Сан Марино под егидата на международната конфедерация CSIT.

"Ямболските спортисти печелят трета шампионска титла в тази възрастова категория. Миналата година двамата танцьори завоюваха златото в категория "сеньори" на международен турнир по латиноамерикански танци, а след това и на Световното първенство в категория "Over 45 Latin", което е исторически успех за България", посочиха от клуба.

През март т. г. галавечер събра в Ямбол елита на българските спортни танци. В нея ще участваха над 50 състезатели и треньори от цялата страна, завоювали световни и европейски титли през 2024 година. Тогава председателят на Българска федерация на клубовете по спортни танци (БФКСТ) Георги Найденов каза за БТА, че България в момента е в топ 5 в Европа.