  Други спортове
  2. Други спортове
Стефан Дончев и Лиляна Байлова отново станаха световни шампиони

  • 3 ное 2025 | 17:00
  • 492
  • 0
Стефан Дончев и Лиляна Байлова от ямболския клуб по спортни танци Тандем извоюваха златото в категориите над 35 и над 45 години на Световното първенство по спортни танци за аматьори, което се проведе в Сан Марино под егидата на международната конфедерация CSIT.

"Ямболските спортисти печелят трета шампионска титла в тази възрастова категория. Миналата година двамата танцьори завоюваха златото в категория "сеньори" на международен турнир по латиноамерикански танци, а след това и на Световното първенство в категория "Over 45 Latin", което е исторически успех за България", посочиха от клуба.

През март т. г. галавечер събра в Ямбол елита на българските спортни танци. В нея ще участваха над 50 състезатели и треньори от цялата страна, завоювали световни и европейски титли през 2024 година. Тогава председателят на Българска федерация на клубовете по спортни танци (БФКСТ) Георги Найденов каза за БТА, че България в момента е в топ 5 в Европа.

11-те на Ботев (Вр) и ЦСКА 1948, гостите с интересни промени

11-те на Ботев (Вр) и ЦСКА 1948, гостите с интересни промени

  • 3 ное 2025 | 17:09
  • 5906
  • 3
Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

  • 3 ное 2025 | 17:51
  • 15379
  • 14
Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 45000
  • 144
ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

  • 3 ное 2025 | 15:43
  • 13460
  • 5
Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

  • 3 ное 2025 | 12:41
  • 28801
  • 114
Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

  • 3 ное 2025 | 10:17
  • 6624
  • 12