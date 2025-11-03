Популярни
Треньор поискал 4 млн. евро, за да поеме Лудогорец

  • 3 ное 2025 | 16:50
  • 15753
  • 5

Бившият треньор на Бенфика Бруно Лаже е поискал годишна заплата между 3 и 4 милиона евро, за да поеме треньорския пост в Лудогорец (Разград), съобщава сръбският спортен сайт mozzartsport.com.

Финансовите претенции на португалския специалист обаче са сложили бърз край на преговорите с разградчани поради невъзможност да им бъде отговорено, уточнява изданието.

Така се стига до информацията, че актуалният старши треньoр на Цървена звезда (Белград) Владан Милоевич е "горещ вариант" за Лудогорец. Той все още не е уволнен, но това не променя ситуацията за Цървена звезда, който търси наследник на наставника. Испанецът Алберт Риера досега фигурираше като първи фаворит, но от Русия идва новина, че московският Спартак го иска вместо Деян Станкович.

Милоевич не е първият сърбин, към който Лудоголец се насочва след раздялата с Руи Мота, която все още не е официализирана. "Те били предложили 1 милион евро на година на бившия халф на Атлетико (Мадрид) Велко Паунович. Той обаче избра резервната скамейка на сръбския национален отбор вместо Пикси Стойкович", се казва още в текста.

Специалистът има доста добра визитка по време на престоя си в Цървена звезда, като класира отбора в груповата фаза на Шампионската лига три пъти от четири опита. За българският шампион това е непостижима цел от 2016-а година насам.

Изданието също така допълва, че "Милоевич знае как да доминира в националното първенство с най-силния отбор в страната, което е приоритет за Лудогорец, но и как да премине европейските квалификации, в които изведе Звезда до Шампионската лига в цели три от четири опита. Лудогорец чака почти десетилетие за място в елитното състезание и вярва, че с Милоевич отново би бил конкурентоспособен в тези амбиции".

Не е маловажен и финансовият аспект, като се смята, че сръбският специалист ще бъде много по-диалогичен от Бруно Лаже и преговорите ще завършат бързо и с успех. Не е ясно обаче дали самият специалист ще се реши да си тръгне от стадион "Райко Митич" сам или ще изчака клубът да поиска раздяла. Снощи Цървена звезда не успя да победи новака Радник (Сурдулица) в местното първенство и завърши само 1:1 на свой терен и води с 32 точки, с 1 повече от големия съперник Партизан.

