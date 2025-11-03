Потвърдиха дисциплините за Диамантената лига през 2026 г.

Разпределението на дисциплините за всичките 15 турнира от Диамантената лига през 2026 г. вече е публикувано на официалния уебсайт на веригата. Най-големите звезди на световната атлетика вече могат да планират своя път към славата в Диамантената лига през 2026 г., след като в понеделник бяха обявени дисциплините за всички 15 състезания.

Множество действащи олимпийски и световни шампиони ще се завърнат в надпреварата догодина, за да тестват възможностите си седмица след седмица на най-високото ниво в леката атлетика.

Като водеща еднодневна верига от турнири, Диамантената лига предлага на феновете и атлетите възможността да се насладят на състезания от елитен ранг редовно през целия сезон на открито.

Атлети от 32 различни дисциплини се състезават за точки в 14 турнира от веригата, борейки се за класиране на финала в Брюксел на 4-5 септември.

Всяка дисциплина се провежда между четири и осем пъти по пътя към финала, предоставяйки множество шансове на най-големите суперзвезди в спорта да се изправят един срещу друг на някои от най-емблематичните стадиони в света.

Разпределението на дисциплините по отделните турнири за 2026 г. вече е публикувано и може да бъде разгледано на началната страница на Диамантената лига и на страниците на съответните състезания.

През 2026 г. пътят към финала започва в Доха на 8 май и ще премине през 13 държави и четири различни континента, преди големият финал на веригата в Брюксел.

Тъй като през 2026 г. няма да има Олимпийски игри или Световно първенство, емблематичният диамантен трофей ще бъде една от най-големите награди за сезона.

Сред действащите шампиони от веригата, които се надяват да защитят титлата си от Диамантената лига през 2026 г., са американският спринтьор Ноа Лайлс, световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис и нидерландската звезда на 400 метра с препятствия Фемке Бол.

През 2025 г. Диамантената лига отбеляза поредната рекордна година както на пистата, така и извън нея.

Веригата увеличи наградния си фонд до рекордните 9,24 милиона щатски долара, разпределени поравно между мъжете и жените атлети.

Сезон 2025 стана свидетел на три световни рекорда, две най-добри постижения в света и 43 водещи резултата за сезона, като най-големите имена продължиха да пренаписват историята на атлетиката на сцената на Диамантената лига.

Диамантената лига е елитната верига от еднодневни турнири по лека атлетика. Тя включва 15 от най-престижните събития в световен мащаб, предоставяйки състезания от световна класа за фенове и атлети през целия сезон на открито.

Веригата дава уникална възможност на атлети от всички лекоатлетически дисциплини да се състезават редовно на най-високо ниво. В 32 различни дисциплини спортистите се борят за точки в 14-те турнира от веригата, за да се класират за двудневния финал на Диамантената лига Wanda.

Със събития в 13 различни държави на четири континента, Диамантената лига е една от най-глобалните спортни вериги в света.

През 2025 г. тя посрещна 400 000 зрители на някои от най-емблематичните арени на планетата и беше излъчена по телевизията в 170 различни държави. Освен това достигна до онлайн аудитория от пет милиона последователи в социалните мрежи по целия свят, като регистрира над един милиард импресии и повече от 900 милиона гледания на видеоклипове във всички платформи.

Сезон 2026 на Диамантената лига ще започне в Доха на 8 май и ще завърши с двудневния финал на веригата в Брюксел на 4-5 септември.

Снимки: Imago