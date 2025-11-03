MAX FIGHT обявиха обещаваща К-1 битка за 29-и ноември

Бойната сцена в България отново ще се нажежи – на 29 ноември в зала „Левски София“ (Garitage Park) публиката на MAX FIGHT 63 ще се наслади на експлозивен двубой между двама отлично подготвени бойци. На ринга ще се качат представители на два от най-успешните клубове у нас – Даниел Гецов от СК „Армеец“ ще премери сили срещу Дмитрий Власюк от варненския „Десант“ в мач по правилата на К-1 с ММА ръкавици.

Дебют в организацията ще направи 28-годишният украинец Дима Власюк. „Черният вълк“ от години е част от академията на „Десант“, където тренира под вещото ръководство и безспорен авторитет на Николай Добруджански. Боецът е доказал, че притежава многостранен боен стил, съчетаващ муай тай, граплинг и бойно самбо.

Власюк има професионален рекорд 6–3–0 и влиза в MAX FIGHT с амбицията да остави своя отпечатък на българската сцена. Украинецът умее да се адаптира и да бъде опасен противник както в стойка, така и в близка дистанция.

„Обичам трудните мачове – те показват кой си всъщност“, заявява Власюк преди дебюта си за организацията.

В другия ъгъл на ринга ще застане добре познат у нас боец. Даниел Гецов се завърна на професионалния ринг през май след две години пауза, вдъхновен от своята дъщеря, която също започва да тренира бойни спортове.

Гецов има впечатляваща статистика – 9 победи и 1 загуба (1 с нокаут) в професионалния кикбокс. Той е шесткратен републикански шампион в стиловете К1, low kick и full contact. Началото на бойния му път е поставено още през 2000 г., когато баща му го завежда за първи път в залата по таекуондо. В този спорт Даниел печели редица отличия от международни турнири и национални първенства, преди да се насочи към кикбокса, където безпогрешно е напътстван от своя треньор Марио Кирилов. Гецов е известен със своя техничен стил, прецизна защита и отличен тайминг в дистанция. Кикбокс с ММА ръкавици означава повече динамика, повече интензивност и по-голяма опасност – все предпоставки за истинско зрелище за феновете на бойните спортове.

Билети за MAX FIGHT 63 са в продажба чрез Eventim.