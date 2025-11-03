Популярни
В Момчилград откриват къща-музей на Наим Сюлейманоглу

  • 3 ное 2025 | 15:22
  • 542
  • 2
В Момчилград откриват къща-музей на Наим Сюлейманоглу

Представители на две федерации по вдигане на тежести – на българската и на турската, пристигат в Момчилград за официалното откриване на къщата музей на световния и олимпийски шампион Наим Сюлейманоглу. Това казаха за БТА от общинската администрация.

От там уточниха, че за събитието се очаква да пристигнат лично председателите на федерациите, както и съотборници на щангиста от двете държави. Сред имената са Стефан Топуров, Севдалин Маринов, Нено Терзийски, Николай Пешалов, почетният гражданин на Момчилград и многократен олимпийски шампион Халил Мутлу, почетният гражданин и световен шампион Федаил Гюлер, Танер Саър, Сунай Булут. Сред присъстващите ще бъдат майката на Наим – Хатидже, която живее на метри от мемориалната къща, както и по-малкият му брат Мухаррем, който ще пристигне за церемонията от Турция. Именно братът на Наим Сюлейманоглу е осигурил и част от експонатите, сред които са лични вещи и снимки на щангиста, допълват от администрацията.

Откриването на къщата музей е планирано на 18 ноември, когато се навършват осем години от смъртта на Наим. Това е домът, който от тригодишна възраст до 15 години е обитавал със семейството си – майка си, бащата си и двамата си братя. Инициативата за създаването на мемориалния комплекс е на Община Момчилград и датира от 2022 година. Реализирана е в партньорство с посолството на Република Турция в София. Реставрационните дейности приключиха в началото на тази година. Общината е задействала и процедура за това къщата да придобие статут на музей. С решение на Общински съвет са приети и такси за посещение – 6 лева за възрастни, 3 лева за пенсионери, студенти и ученици и преференциални цели при групови посещения, като има и освободени от такса посетители.

Мемориалната къща е на два етажа, като експозицията на първия етаж включва лични вещи на Наим Сюлейманоглу, както и възстановки на стаята му в Птичар и на тази в Момчилград. Вторият етаж е посветен на спортните му успехи – посетителите могат да видят снимки от най-значимите му моменти, първата щанга, с която е тренирал, много медали, купи и отличия от международни състезания.

Ден преди официалното откриване в Момчилград е организирана конференция, посветена на живота и кариерата на Наим Сюлейманоглу. В нея ще участват негови приятели и съотборници, които ще споделят лични спомени за човека, прославил Момчилград по целия свят.

Наим Сюлейманоглу е роден на 23 януари 1967 година в мочмилградското село Птичар. Когато е на три години, семейството му се мести да живее в Момчилград и обитава общински имот. Започва да тренира в ранна детска възраст. Успехите му започват през 1982 година, когато една 15-годишен става световен шампион за юноши до 20 години в Сао Пауло.

На името на "джобния Херкулес", както го наричат заради ръста му, в Момчилград има спортен клуб по вдигане на тежести, чиито спортисти са носители на отличия. През юли 2019 година в родопския град бе открит триметров паметник на Наим Сюлейманоглу на входа на реновирания спортен комплекс, отново носещ името на тежкоатлета. А в началото на 2025 година се заради идеята за международен турнир по вдигане на тежести в памет на легендарния олимпийски шампион, под домакинството на община Момчилград.

