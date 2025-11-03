Мъри Стоилов ще търси да подсили атаката на Гьозтепе, нарече свой играч "аматьор"

Българският треньор на Гьозтепе (Измир) Станимир Стоилов посочи намирането на качествен нападател, който да завършва усилията на отбора, като основна трансферна цел за зимния трансферен пазар. Пред сайта Sporx.com Стоилов обясни, че конкуренцията в отбора трябва да бъде засилена. И не само в атаката, но и на други позиции.

Но след като отборът му победи Генчлербирлиги само с 1:0 и за пореден път пропусна няколко много сериозни ситуации, бившият треньор на Левски и на българския национален отбор каза: "Имахме и атаки, и контраатаки през второто полувреме, но за съжаление нашите нападатели не успяха да се възползват от тях. Противниците също ни оказаха натиск в края на срещата.

Разбира се, знаем, че конкуренцията в отбора трябва да бъде засилена. Сега искам да спечелим максимален брой точки до Нова година и ще дадем всичко от себе си. А след това ще се постараем да увеличим конкурентноспособността в този отбор", каза още Станимир Стоилов.

Топ звездата от миналия сезон Ромуло беше продаден за близо 20 млн. евро на германския РБ Лайпциг, но заместниците му Жуан и Жандерсон са далече от неговата класа и заедно са вкарали четири гола. Но освен проблеми на върха на атаката, специалистът вижда още казуси за решаване.

"Имаме нужда от хора в средата на терена или по-точно зад гърба на нападателя. Трябва да направим промяна тук, поне през последните 20 минути от мачовете, за да увеличим ритъма на играта и да създадем конкуренция. Трябва да предприемем всички необходими стъпки, за да постигнем това. И сега трябва да работим много усилено, за да намерим този играч или играчи. Защото във футбола и футболните отбори състезателната среда винаги е от решаващо значение. Ако не осигурите тази конкурентна среда, някои играчи ще започнат да се чувстват твърде комфортно и да се носят по течението. Аз съм треньор, който винаги предпочита играчите да са извън тази зона на комфорт".

Стоилов заяви, че се надява офанзивният халф на отбора Жуниор Олайтан да промени поведението си и да играе със същата страст за Гьозтепе, с която се представя и за националния отбор на Бенин. Стоилов след мача с Генчлербирлиги го нарече аматьор и след това добави, че сълзите му няма да го трогнат.

"Той е играч, към когото имаме големи очаквания, но от момента, в който влезе в мача, го виждахме като аматьор. Трябва да разреша това възможно най-скоро. Няма абсолютно никакъв друг начин. Като се вгледате, той игра на много високо ниво преди месец и половина, сега играе като аматьор. Абсолютно трябва да разрешим това", допълни българският специалист.