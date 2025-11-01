Популярни
  Мъри Стоилов върна Гьозтепе към победите

Мъри Стоилов върна Гьозтепе към победите

  • 1 ное 2025 | 18:06
  • 679
  • 1
Мъри Стоилов върна Гьозтепе към победите

Гьозтепе се съвзе от двете поредни загуби и се завърна към победите след 1:0 над Генчлербирлиги в мач от 11-тия кръг на турския шампионат. Така, поне временнно, воденият от Станимир Стоилов се завърна в топ 4. Жуан реализира единственото попадение в добавеното време на първата част.

Бразилският нападател беше точен с глава след асистенция на танзаниеца Новатус Мироши.

По-рано през това полувреме Жуан още веднъж насочи топката в мрежата, но гола не беше признат заради негова игра с ръка.

Мъри имаше сериозни проблеми с отсъстващи бранители, но успя да се справи, като отборът не допусна гол. В същото време обаче Гьозтепе се затруднява и в атака, защото в пети пореден двубой не успява да отбележи по повече от веднъж.

В следващия кръг тимът от Измир ще гостува на Касъмпаша.

Генчербирлиги е новак в елита, но се представя слабо и е на крачка от изпадащите. Начело на тима е популярният в миналото национален вратар Волкан Демирел.

