Без Рони О'Съливан в Шампион на шампионите

Четирикратният шампион Рони О'Съливан няма да участва в турнира Шампион на шампионите 2025, след като официалният състав беше обявен в в края на миналата седмица. На негово място Алфи Бърдън ще получи покана да участва за първи път в престижното събитие в кариерата си.

Миналата седмица избухна спор, след като организаторите от Matchroom Sport обявиха критериите за участие. По време на Откритото първенство на Северна Ирландия беше съобщено, че това ще бъде последната възможност за играчите да се класират чрез спечелване на турнир. Останалото свободно място щеше да се даде според световната ранглиста — нещо, което мнозина възприеха като опит Рони О'Съливан да бъде „вмъкнат“ в турнира.

Ракетата не е спечелил трофей от началото на 2024 г., когато вдигна купата на Световната Гран при. През лятото той беше близо до нов успех на Мастърса в Саудитска Арабия, но загуби финала в решителния фрейм от Нийл Робъртсън.

Matchroom Sport неведнъж са били критикувани за своята субективна селекция при поканите за Шампион на шампионите, тъй като често използват световната ранглиста, вместо реални шампиони от последните турнири. Разбираемо е, че промоутърите искат големите имена в спорта да участват — а няма по-голям "билетопродавач" от О’Съливан. Но самото име на турнира подсказва, че в него трябва да участват само шампиони от последните 12 месеца.

Когато критериите бяха обявени миналата седмица — според мнозина твърде късно — избухна недоволство заради отсъствието на Алфи Бърдън от списъка с 16 участници.

Лондончанинът спечели своята първа световна титла при ветераните през май, което трябваше автоматично да му гарантира участие в Шампион на шампионите. От 2019 г. насам всеки световен шампион при ветераните е бил поканен в престижното състезание. Организаторът на World Seniors Snooker, Джейсън Франсис, веднага постави под въпрос решението:

„Шампионатът при ветераните 2025 беше проведен по договор между WST и WSS. До днес Алфи фигурираше под №22 в списъка, както беше показано по графиката на ITV. №21 беше световната шампионка при жените, която е включена. Проблемът е, че днес Алфи беше премахнат от всички официални публикации, а новите критерии вече не го споменават. Световният шампион при ветераните има договорно право да бъде в този списък, така че съм сигурен, че това е просто грешка, която ще бъде поправена.“

И тя действително беше поправена — макар да не е ясно дали това е резултат от обществен натиск върху Matchroom Sport, или дали О'Съливан сам е отказал поканата си.

Каквато и да е причината, критериите вече са обновени и окончателният състав за Champion of Champions 2025 е ясен.

✅ Участници в Champion of Champions 2025

Марк Уилямс – защитаващ титлата си след победата си над Сяо Гоудонг във финала през 2024 г.

Джъд Тръмп – шампион на UK Championship

Шон Мърфи – победител в Masters

Жао Синтонг – световен шампион

Нийл Робъртсън – шампион на Saudi Arabia Masters

Сяо Гоудонг – шампион на Wuhan Open

Лей Пейфан – шампион на Scottish Open

Бай Юлу – шампионка на World Women’s Championship

Марк Селби, Джон Хигинс, Кайрън Уилсън, Марк Алън – шампиони от последните месеци

Стивън Магуайър – шампион на Championship League Snooker

Том Форд – шампион на Snooker Shoot Out

Джак Лисовски – шампион на Northern Ireland Open 2025

Алфи Бърдън – шампион при ветераните (World Seniors Championship 2025)

Алфи Бърдън, който ще получи £12,500 само за участието си (по миналогодишната наградна схема), написа в X (Twitter):

„Бих искал да благодаря на борда на играчите — на Кен [Дохърти], Нийл [Робъртсън], Марк [Дейвис] и Бен [Уластън]. Благодаря също на Джейсън Фъргюсън и особено на Джейсън Франсис за подкрепата през последните дни.

Благодаря и на Matchroom за дадената възможност — очаквам с нетърпение да играя.“

Престижният турнир, чиято главна награда миналата година беше £150,000, ще се проведе от 10 до 16 ноември 2025 г., като ITV ще излъчва на живо в Обединеното кралство и Ирландия.