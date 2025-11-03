Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Фърдинанд Оманяла: Талантът е пропилян дар без упорит труд

Фърдинанд Оманяла: Талантът е пропилян дар без упорит труд

  • 3 ное 2025 | 14:30
  • 133
  • 0

Най-бързият мъж в Африка Фърдинанд Оманяла сподели защо суровият талант никога не е достатъчен за достигане на върха, предлагайки ценни съвети на младите атлети, които се стремят да пробият.

С впечатляващото си време от 9.77 секунди, което е и рекорд на Африка, Оманяла си е извоювал място сред световния елит в спринта.

Размишлявайки върху своя път, шампионът от Игрите на Британската общност разкри, че докато талантът отваря вратата, дисциплината, постоянството и правилната нагласа са това, което наистина поддържа успеха.

Оманяла подчерта, че макар талантът да е широко разпространен, упоритата работа и постоянството са тези, които наистина отличават великите спортисти от останалите.

Кенийският спринтьор отбеляза, че природните способности сами по себе си не могат да гарантират успех, обяснявайки, че пътят към съвършенство в атлетиката е дълъг и изискващ процес, който налага непоколебимо търпение.

Оманяла предупреди младите атлети да не очакват незабавни резултати, разкривайки, че на него са му били нужни шест години неуморни усилия, за да постигне дори най-малките подобрения във времето си.

Той ги призова да останат последователни, дисциплинирани и издръжливи, напомняйки им, че напредъкът идва само чрез постоянна отдаденост и отказ от предаване.

"Вярвам, че упоритата работа надминава природния талант. Всеки е талантлив, но разликата е в упоритата работа, така че тя надделява над таланта всеки ден. Моето послание към амбициозните атлети е, че това е игра, която отнема време, така че нека бъдем търпеливи“, каза Оманяла в интервю за The Sporting Pen.

"Хората искат да влязат в играта днес и да бъдат бързи утре, но това не работи. Отне ми шест години, за да подобря времето си с 0.4 секунди.“

"Търпение, търпение, търпение и постоянство са изключително важни, както и дисциплината. Талантът е налице, но трябва да си последователен, дисциплиниран и никога да не се отказваш.“

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Хелън Обири постави нов рекорд на маратона на Ню Йорк

Хелън Обири постави нов рекорд на маратона на Ню Йорк

  • 2 ное 2025 | 19:23
  • 2284
  • 0
Служители на Световната атлетика са откраднали над 1,5 милиона евро от организацията

Служители на Световната атлетика са откраднали над 1,5 милиона евро от организацията

  • 30 окт 2025 | 18:22
  • 2256
  • 0
Ник Григс се готви за начало на сезона

Ник Григс се готви за начало на сезона

  • 30 окт 2025 | 17:35
  • 516
  • 0
Галя Пухалева бе почетена посмъртно от Европейската атлетика

Галя Пухалева бе почетена посмъртно от Европейската атлетика

  • 30 окт 2025 | 16:20
  • 2143
  • 0
Френските власти заплашват със санкции участниците в Enhanced Games

Френските власти заплашват със санкции участниците в Enhanced Games

  • 30 окт 2025 | 15:02
  • 741
  • 0
UK Athletics отчете печалба за първи път от осем години

UK Athletics отчете печалба за първи път от осем години

  • 30 окт 2025 | 14:03
  • 475
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

  • 3 ное 2025 | 12:41
  • 19188
  • 87
Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

  • 3 ное 2025 | 11:21
  • 9759
  • 30
Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 73848
  • 239
Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

  • 3 ное 2025 | 07:44
  • 6323
  • 13
Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

  • 3 ное 2025 | 10:17
  • 4296
  • 6
Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

  • 3 ное 2025 | 07:15
  • 6161
  • 21