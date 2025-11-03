Живко Желев: Гарантирам, че ще изглеждаме по различен начин след есенния полусезон

Треньорът на Беласица Петрич - Живко Желев остана много доволен от първата победа на тима във Втора лига. Тимът му успя да се наложи в гостуването на Спортист Своге с минималното 1:0. Специалистът разказа подробно за ужасяващата контузия на титулярния страж на "комитите", която помрачи успеха на отбора днес. Той говори още за стила на игра, отменените голове в срещата, както и бъдещето на отбора, което вече започва да изглежда една идея по-приятно.

Господин Желев, така чаканата първа победа за Беласица е факт. Колко трудно беше изкована тя в днешния двубой?

- В интерес на истината беше дълго чакана победата, но е напълно заслужена в днешния мач. Определено бяхме по-стойностният отбор на терена, създадохме доста ситуации, отмениха ни три гола, къде заслужено, къде незаслужено. Не обръщаме внимание на това. Важното е, че победихме и вече имаме успех в първенството. Сега е времето футболистите да повярват в своите възможности и да развият потенциала, с който разполагат.

Да разбираме, че Бела започна да реализира положенията си, макар и днес головете да бяха отменени по една или друга причина. Започва ли да подобрява най-слабото си звено и да играе по-атакуващо?

- По-скоро играхме дисциплинирано, бяхме много компактни. Използвахме моменти, в които имахме възможност да развиваме позиционни атаки, също така и да контраатакуваме. В интерес на истината, отмненените голове дойдоха след статични положения, които бяха отработени. Най-вероятно в някой следващ мач няма да бъдат отменени, когато имаме още по-добър синхрон. Искам да подчертая, че оставаме здраво стъпили на земята, защото все още сме последни. Евентуално следващият мач ще ни изстреля в друга орбита, ако успеем да победим, което ще е още по-трудно. Отнасяме се сериозно към всеки един мач, който предстои, за да можем да натрупаме точков актив и тогава вече ще говорим за друго развитие на отбора и друг начин на игра.

Можем ли да отбележим като сериозен позитив и сухата мрежа, защото когато вкарваш трудно голове, е добре да не допускаш?

- Определено, тук искам да подчертая, че за голямо нещастие, Кирил Георгиев излезе принудително през първото полувреме. Сега ми казаха, че има счупена капачка на коляното след сблъсък с Димитър Яръмов. За голямо съжаление го губим за доста време. Младият Александър Карпаров, който влезе, се справи подобаващо. Сега има шанс да покаже, че има качества и да расте нагоре в професионалния футбол.

Бързо оздравяване желаем на Кирил Георгиев. Дано в следващия мач да спечелите три точки и ситуацията да започне да изглежда все по-добре.

- Наистина е така, защото, с оглед на класирането, сме с три точки от отборите, които преследваме. Настигнем ли тях, започваме да преследваме отборите, които са над тях. Точковата разлика не е голяма, но не е и малка. Сега целта е да натрупаме точки до края на есенния полусезон, а след това гарантирам, че ще изглеждаме по различен начин.