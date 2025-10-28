Беласица освободи двама бразилци и подписа договори с таланти от школата

Намиращият се на последното място във Втора лига отбор на Беласица (Петрич) се разделя с двама от чуждестранните състезатели – Густаво Сантана и Винисиус де Оливейра. От клуба им изказаха благодарност за положените усилия до момента.

Иначе и двамата се подвизават като атакуващи полузащитници, като до момента имат по 9 мача всеки от тях, като нямат нито голове, нито голови подавания.

В същото време клубът продължава да следва своята дългосрочна стратегия – да развива и налага млади местни таланти, които да бъдат бъдещето на петричкия футбол. Илиян Филчев и Димитър Василев, двама перспективни юноши от школата на Беласица, подписаха дългогодишни професионални договори с клуба.



"Те са пример за труд, постоянство и любов към играта – ценности, върху които изграждаме днешната и утрешната Беласица", съобщиха на официалната страница "комитите".