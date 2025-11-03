Кипруто коментира наказанието на своя тренировъчен партньор: Мисля, че беше подведен

Новият шампион на маратона в Ню Йорк сподели реакцията си, след като неговият 24-годишен тренировъчен партньор получи тригодишно наказание за употреба на допинг.

Прясно коронованият шампион на маратона в Ню Йорк Бенсън Кипруто коментира открито тригодишното наказание, наложено от Отдела за почтеност в леката атлетика (Athletics Integrity Unit) на неговия тренировъчен партньор Есфонд Черуйот.

Есфонд Черуйот беше санкциониран за употреба на забраненото вещество триметазидин, като наказанието му влезе в сила от 23 октомври. Всички негови резултати след 21 септември бяха анулирани.

Едва 24-годишният Черуйот беше започнал професионалната си кариера като атлет през 2024 г., състезавайки се на Movistar Madrid Medio Maratón, където завърши трети.

Впоследствие младият кениец участва на международния маратон в Буенос Айрес през 2025 г., където също се класира на трето място, но тези негови резултати вече са дисквалифицирани.

Кипруто изрази разочарованието си от ситуацията с неговия тренировъчен партньор Есфонд Черуйот, описвайки я като уронваща репутацията на тяхната група.

Той отбеляза, че въпреки инцидента е избрал да остане концентриран върху състезанието си, говорейки преди маратона в Ню Йорк, който впоследствие спечели.

Кипруто обясни, че Есфонд Черуйот се е сдобил с медикамента самостоятелно и предположи, че като млад атлет може да е бил повлиян от други хора. Той добави, че в крайна сметка Черуйот трябва да понесе отговорност за действията си и последвалото наказание.

"На първо място, бих казал, че това беше наистина лош имидж за нас. Но след това си помислих, че фокусът ми сега е върху състезанието. Знаете, това е добра платформа за споделяне на такава информация, но случаят сам по себе си беше лош за имиджа ни“, заяви Бенсън Кипруто в интервю за Letsrun.com.

"Той призна, че сам се е сдобил с медикамента извън лагера, а е младо момче. Мисля, че е бил подведен от някого, който му е дал лекарството. Също така, той носи отговорност за медикамента и за последствията от наказанието.“

Бенсън Кипруто добави, че случаят е засегнал не само него, но и цялата тренировъчна общност. Той обясни, че казусът е опетнил колективните усилия на атлети като Сабастиан Саве и други в техния лагер, които работят усилено за насърчаване на почтеността и премахване на допинга в Кения.

Шампионът от маратона в Токио през 2024 г. отбеляза, че инцидентът е разклатил морала им, защото представлява стъпка назад в напредъка, който са постигнали за възстановяване на доверието в чистия спорт.

Той добави, че разследванията продължават, като екипът провежда срещи, за да установи какво точно се е случило.

Според Кипруто Есфонд Черуйот се е присъединил към лагера съвсем наскоро, което затруднява пълното разбиране на обстоятелствата около действията му. Той предположи, че младият бегач може да е бил повлиян от грешните хора извън тяхната група.

"Това е разочарование за всички нас като общност, защото той донякъде унищожава това, което Сабастиан Саве и ние като лагер започнахме, за да се опитаме да изкореним употребата на забранени вещества от допинга в Кения“, добави той.

"Това момче, мисля, че беше подведено от някого, но все още разследваме какво се е случило. Проведохме няколко срещи, на които обсъдихме и говорихме за случилото се, и това беше първият такъв случай в града.“

Снимки: Gettyimages