Набралият скорост Атлетико Мадрид взе поредна жертва

Атлетико Мадрид срази Севиля с 3:0 на свой терен в среща от 11-тия кръг на Ла Лига и поне за около ден се изравни по точки с Барселона. Това е пети успех за тима в последните шест мача за първенство, с което той постепенно компенсира за слабия старт на сезона. И трите попадения дойдоха през второто полувреме, като бяха реализирани от Хулиан Алварес (64’-дузпа) и появилите се като смени Тиаго Алмада (77’) и Антоан Гризман (90’).

Головете паднаха чак в последния по-малко от половин час, след като преди това дълго време севилци удържаха “рохибланкос”. Преломът настъпи малко след час игра, когато, с помощта на ВАР, Атлетико стигна до дузпа след нарушение на Танги Нианзу срешу Хосе Мария Хименес. От бялата точка Алварес беше точен за 1:0.

Няколко минути след това неговият аржентински сънародник Тиаго Алмада замени Александър Сьорлот и набързо направи 2:0. Това стана в 77-ата след отлична асистенция на Джовани Симеоне.

В последните секунди на редовното време пък самият Алмада подаде към Гризман за 3:0.

На състава на Диего Симеоне предстоят още две домакинства през идната седмица - срещу Роял Юнион СЖ в Шампионската лига във вторник и после срещу Леванте в събота от Ла Лига.

В същото време положението на Севиля е на другия полюс. Това е трета поредна загуба в шампионата - всичките след гръмкото 4:1 над Барселона.