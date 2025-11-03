Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Русе посрещна сребърния Дениз Данев

Русе посрещна сребърния Дениз Данев

  • 3 ное 2025 | 12:46
  • 221
  • 0
Русе посрещна сребърния Дениз Данев

Сребърният медалист от Европейското първенство по вдигане на тежести до 23 години Дениз Данев беше посрещнат официално днес в клубната зала на Тежкоатлетически спортен клуб – Русе. Така отборът спази неписаната си традиция да посреща достойно своите състезатели прославили Русе и България на международния подиум със своите постижения.

Поздравителен адрес до Дениз изпрати председателят на Управителния съвет на ТСК – Русе проф. д-р Кирил Панайотов, който от години се грижи състезателите в отбора да имат не само морална, но и финансова подкрепа за всичко необходимо за добра подготовка, респективно за високи резултати на националния и международния подиум.

„Ние с доктор Панайотов ще продължаваме да сме с вас и да ви подкрепяме. Спортът е нещо много важно. Добротата също, но ние държим да се реализирате и в училище“, обърна се към състезателите административният директор на Лечебни заведения „Медика“ Алисе Муртезова. Тя допълни, че Българската федерация по щанги трябва да бъде дом на всички клубове в страната. „Всичко което се случва означава, че хората които са начело нямат далновидност спрямо децата. Ние сме направили всичко възможно, за да можете да представяте България така както трябва и се надявам скоро Управителния съвет на федерацията да вземе решение, което ще е от полза за всички състезатели“, допълни Муртезова. Тя подчерта силата на духа на Дениз Данев при създалата се ситуация по време на състезанието. „Подиума се разклати под краката му, но не и неговият дух. А това е показателно, какво означава да си силен по дух и да се справяш в различни ситуации", допълни тя.

Беше тежко състезание, но успяхме да вземем това което ни се полагаше коментира треньорът Радослав Атанасов. Дениз е в тази зала вече 10 години и все нещо не му достигаше. Искам да поздравя и него и съотборника му Джан Зарков, който също участва на Европейското първенство.

Вярвам, че в бъдеще ще имаме още много шампиони, коментира областният управител Драгомир Драганов, който беше сред официалните гости на тържеството. „Благодаря, че ни събрахте тук и за нас вече е навик след подобни успехи да сме тази зала. Благодаря на проф. Панайотов, който влага усилия и средства за да ги има успехите“, допълни кметът Пенчо Милков, който връчи плакет на медалиста.

Сред гостите бяха още заместник-кметът Борислав Рачев, Лачезар Иванов – директор на ОУ „Спортни имоти“, Мая Петрова – ръководител на Ученическа спортна школа, Евгени Недев – директор на СУ „Майор Атанас Узунов“,  приятеля на клуба Пламен Нунев и Вергилия Грънчарова – директор на ОУ „Олимпи Панов“.

Припомняме, че Дениз Данев излезе на състезателния подиум в новата за него категория до 60 килограма. Той събра общ двубой от двете упражнения от 259 килограма – 113 килограма в изхвърлянето и 146 килограма в изтласкването. Плътно до него по време на цялото състезание бяха неговите лични треньори Радослав Атанасов и Кръстина Атанасова.

Дениз стана и първият състезател на първенството в Албания, който беше допуснат да повтори неуспешен опит. Случаят с опитът му на 142 килограма стана прецедент, след като заради неравност на състезателния подиум той не успя да изпълни упражнението. Незабавната реакция на Радослав Атанасов и самосезирането на журито дадоха шанс на русенецът да повтори опита и да си гарантира медал.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Николай-Томас Георгиев стана шампион на сабя в първия кръг за Купата на България

Николай-Томас Георгиев стана шампион на сабя в първия кръг за Купата на България

  • 3 ное 2025 | 01:39
  • 771
  • 0
Гросмайстор Ивайло Енчев спечели турнир по ускорен шахмат в Шумер

Гросмайстор Ивайло Енчев спечели турнир по ускорен шахмат в Шумер

  • 2 ное 2025 | 18:06
  • 1152
  • 2
Хандбалният Шумен 61 победи румънци в контрола

Хандбалният Шумен 61 победи румънци в контрола

  • 2 ное 2025 | 16:20
  • 634
  • 0
България с победа и загуба в контроли в Сърбия

България с победа и загуба в контроли в Сърбия

  • 2 ное 2025 | 13:38
  • 1054
  • 0
Лос Анджелис Доджърс защити титлата си в Мейджър лийг бейзбол

Лос Анджелис Доджърс защити титлата си в Мейджър лийг бейзбол

  • 2 ное 2025 | 12:04
  • 562
  • 0
Весела Лечева с първи коментар след решението на СГС за изборите в БОК

Весела Лечева с първи коментар след решението на СГС за изборите в БОК

  • 1 ное 2025 | 13:45
  • 4906
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

  • 3 ное 2025 | 12:41
  • 11596
  • 59
Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

  • 3 ное 2025 | 11:21
  • 6184
  • 20
Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 72760
  • 238
Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

  • 3 ное 2025 | 07:44
  • 5340
  • 10
Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

  • 3 ное 2025 | 10:17
  • 3180
  • 4
Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

  • 3 ное 2025 | 07:15
  • 5539
  • 12