Фемке Бол разкри защо преминава към 800 метра

В ексклузивно интервю за European Athletics атлетката на годината Фемке Бол предложи нов поглед върху изненадващото си преминаване към дисциплината 800 метра – ход, който шокира лекоатлетическия свят. Тя заяви, че е искала да направи тази стъпка, докато "все още се чувства в най-добрата си форма“.

"Промяната се усеща наистина, наистина добре, много вълнуващо, но и много плашещо“, каза тя. "Все още съм млада. Чувствам се наистина добре психически и физически, а това е едно огромно предизвикателство. Точно затова искам да го направя, докато съм на върха на възможностите си.“

"Също така наистина се чувствам готова за нов импулс, нов вид тренировки, нов вид състезания и това ме вълнува изключително много“, добави Бол.

"Мисля, че след Олимпиадата започваш да преоценяваш всичко. Поглеждаш към изминалите години, поглеждаш към предстоящите. Идеята да се насоча към 800-те метра дойде едновременно при мен и моя треньор.“

"Мисля, че тази мисъл е съществувала понякога, но винаги съм била толкова фокусирана върху препятствията, че не съм ѝ обръщала сериозно внимание. Сега имах цяла година да помисля наистина върху това. И психически да се сбогувам с препятствията. Наистина чувствам, че моментът е подходящ.“

"Не мисля, че го правя непременно заради тялото си, защото препятствията са тежки, но смятам, че и тренировките за 800 метра ще бъдат също толкова тежки за мен“, коментира тя.

Изпълнени мечти на 400 метра с препятствия Тя също така направи равносметка на бляскавата си кариера на 400 метра с препятствия, която ѝ донесе две световни и две европейски титли.

"Наистина мисля, че постигнах почти всичко, за което можех да мечтая на 400 метра с препятствия, с изключение на олимпийското злато“, каза тя. "Спечелих такова със смесената щафета, но не и в индивидуалната дисциплина.“

"Също така смятам, че постигнах невероятно време, слизайки отново под 51 секунди, бягайки 51.5 и на световното първенство. Това е нещо, с което наистина се гордея. Просто се почувствах готова за нова глава, да опитам нещо вълнуващо и плашещо, но най-вече наистина вълнуващо за мен – да опитам нещо напълно различно, което също така мисля, че е свързано със силата, която имах на 400 метра с препятствия.“

Начинаеща на 800 метра Запитана как вижда себе си на 800 метра предвид липсата на опит, тя отговори: "Мисля, че влизам в тази дисциплина наистина като начинаеща, защото нямам представа за 800-те метра, освен от гледане. Нямам представа как се бяга. Така че в тази част съм начинаеща, но не мисля, че вече съм начинаещ атлет.“

"С 400-те метра с препятствия научих много за това как да бъда професионален атлет на най-високо ниво и мисля, че ще пренеса целия този опит към 800-те метра, но като бегачка на 800 метра ще бъда начинаеща.“

"Никога не съм бягала повече от 600 метра на пълна скорост. Така че последните 200 метра са нова територия за мен. Разбира се, тренирам и за млечна киселина по различни начини през сезона, но наистина ще трябва да правя повече обем и нови неща.“

"Но да, моят треньор и особено екипът около мен са доста сигурни в това, което правят. Те са уверени докъде може да ме доведе това. Така че това ме кара и мен да бъда уверена.“

Кийли оценява смелостта на Бол Попитана за реакцията на олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън, която споделя същия агент, тя се усмихна: "Тя просто беше наистина развълнувана за мен. И също така, да, тя сметна, че съм смела да предприема тази стъпка, защото конкуренцията на 800 метра в момента е наистина голяма. Виждаме се често на тренировъчни лагери.“

"Така че, да, винаги ходим на обяд там. Мисля, че този път обядът ще включва и малко повече съвети как да се бяга на 800 метра. Също така, при 400-те метра с препятствия се състезаваш срещу другите, но всеки е в своя коридор, докато на 800 метра ще бъде наистина една срещу друга.“

"Първо ще трябва да направя няколко състезания на 800 метра, за да мога да застана до големите имена. Не съм сигурна, че ще стигна дотам веднага, но, разбира се, целта ми е в крайна сметка да го постигна. Мисля, че е забавно.“

"Ще ми е необходима съвсем различна нагласа преди състезание. Това не е моето бягане. Хората също могат да имат свои собствени идеи. Така че това е нещо, за което съм наистина развълнувана и любопитна.“

Щафетата остава възможна Нидерландската звезда стана известна както с индивидуалния си блясък, така и с героичните си постижения в щафетата 4х400 метра, донасяйки на нацията си 15 медала от големи първенства от 2021 г. насам. Тя увери феновете, че ще продължи да поема палката.

"Наистина искам да продължа да бягам в щафетите“, потвърди тя. "Мисля, че това е нещо, което е възможно да се комбинира с 800-те метра, особено след като стартът е летящ, а не от блокчета.“

"Смятам, че тактическите познания, които ще придобия от 800-те метра, могат да помогнат и в щафетата. Обичам щафетите. Обичам да бягам за страната си и със съотборниците си. Така че това е нещо, което се надявам да остане в календара ми.“

Снимки: Gettyimages