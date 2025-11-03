Винсент Каймер за първи път влезе в топ 5 на световната ранглиста

Гросмайстор Винсент Каймер спечели 18 рейтинг точки от Европейското отборно първенство по шахмат 2025 и Европейската клубна купа 2025, с което за пръв път в кариерата си влезе в топ 5 на рейтинговата листа на FIDE за ноември 2025.

Гросмайстор Аниш Гири се изкачи до петото място, докато световният шампион Гукеш Домараджу се завърна в топ 10, измествайки Уей И.

Междувременно 15-годишният гросмайстор Анди Удуърд стана един от най-младите играчи в историята, преминали границата от 2600 ELO, а сребърната медалистка при жените Джу Дзинър вече е сред десетте най-високо оценени шахматистки на всички времена.

От топ 10 единствено Магнус Карлсен (който оглавява всяка ранглиста от юли 2011 г.) и Алиреза Фируджа не бяха активни през този натоварен месец.

Голямата рейтингова новина от миналия месец беше, че FIDE въведе ново правило, което спира Накамура да трупа рейтинг, печелейки по 0.8 точки срещу противници с над 400 точки по-нисък рейтинг. Това правило вече даде отражение — след като Накамура спечели с 5.5/6 на Maritime Chess Festival в Канада, той загуби 3.4 рейтинг точки.

Въпреки това, Накамура няма основание да се оплаква — трупането на рейтинг не е целта, а и той е само на пет официални партии от квалификация за Турнира на претендентите 2026. Ремито, което му коства няколко точки, му позволи да се класира за финалите и след това да спечели онлайн турнира Comet Open 2025 и неговата главна награда от $45,000, както и трофей от Канада.

Основните събития, които раздвижиха върха на ранглистата, бяха отборните първенства в Европа. Първо се проведе Европейското отборно първенство в Батуми, Грузия, спечелено от Украйна — с отличия за Игор Коваленко (+15 точки) и 16-годишния Игор Самуненков (+16), които взеха злато съответно на четвърта и пета дъска. Рихард Рапорт (+12) спечели злато на първа дъска.

След това дойде ред на Европейската клубна купа на остров Родос, Гърция. Там клубовете можеха да включват играчи от цял свят, а победителят SuperChess имаше в състава си световния шампион Гукеш. Това беше силно завръщане за него — той спечели злато на първа дъска с резултат 2927 performance rating (4/5), включително победи над Сергей Мовсесян, Макс Вармърдам и Арджун Еригаиси.

Гукеш спечели 10 точки и се върна в топ 10 (девети), докато Еригаиси падна на шесто място, след като бе изпреварен от двама съперници. Единият е Аниш Гири, който спечели бронз на първа дъска и в двата отборни турнира и вече е пети. Звездата на месеца е 20-годишният германец Винсент Каймер, който спечели сребро в двата турнира с performance резултати от 2838 и 2882, въпреки една загуба от Еригаиси.

Каймер добави 18 рейтинг точки, достигайки рекордните за него 2773 ELO и четвърто място в света.

Сред другите, които се изкачиха в класацията по време на отборните турнири, са Алексей Сарана (+14), Гауейн Джоунс (+12), Нилс Гранделиус (+16), Давид Антон (+17), Едиз Гюрел (+14), Елтай Сафарли (+14) и Александар Инджич (+17).

Един от недостатъците на FIDE Circuit е, че не отчита резултатите от отборни състезания, което означава, че подвизите на Каймер не му помагат да се класира по този път, въпреки че той остава вторият най-резултатен играч след Прагнананда Рамешбабу, който още не е класиран за Претендентите. Ако Прагнананда се класира чрез Световната купа на FIDE, това може да се окаже решаващо.

Фабиано Каруана за пети път е национален шампион на САЩ

Събитието, което реално повлия на класирането във FIDE Circuit, беше Шампионатът на САЩ по шахмат. Гросмайстор Фабиано Каруана стана първият играч след Боби Фишер, който печели четири поредни титли.

Световният №3 добави 23.9 точки към Circuit, макар това да е без значение, тъй като вече е квалифициран от цикъла 2024.

Гросмайстор Уесли Со получи 17.38 точки за второто си място, което го изкачи точно зад Каймер в общото класиране.