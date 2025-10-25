Фабиано Каруана за пети път е национален шампион на САЩ

Гросмайстор Фабиано Каруана и международният майстор Кариса Ип отново триумфираха с титлите си в шампионатите на САЩ по шахмат, които завършиха в петък в Сейнт Луис. Каруана изравни рекорда на Боби Фишер с четири поредни титли при мъжете, спечелвайки 76 000 долара, докато Ип завоюва титлата си за трета поредна година, прибирайки 45 000 долара.

Тъй като ГМ Уесли Со изоставаше само с половин точка, беше възможен плейоф, но шест равенства в последния кръг не промениха класирането на шампионата на САЩ за 2025 г. Ип реши всичко сама, като спечели последната си партия срещу ФМ Талия Сервантес, с което гарантира победата си в женския шампионат.

Такова нещо не се беше случвало досега в турнира – с шест ремита последният ден в мъжкия шампионат се оказа донякъде разочароващ откъм драма.

Първият въпрос беше дали ГМ Левон Аронян ще успее да окаже натиск върху лидера Каруана, играейки с белите фигури.

Ремито устройваше Каруана. Въпреки че обичайният избор в такава ситуация би бил Петрова защита или Берлинската защита, той предпочете актуален вариант (6...Be7) в открития испански дебют. И този вариант е изключително стабилен.

Аронян беше играл същата система с черните фигури през март тази година, също в Сейнт Луис, и нямаше подготвена новост. Партията логично завърши с бързо реми.

Очевидно роля изигра и фактът, че Аронян изоставаше с точка и половина и вече нямаше шанс за титлата.

„Левон вероятно щеше да натиска повече, ако беше на точка от мен“, обясни Каруана след партията.

Следващият въпрос беше подобен: дали Уесли Со ще успее да притисне ГМ Григорий Опарин, който често работи като секондиант на Каруана. По време на интервю след партията Каруана призна, че е бил леко притеснен, защото приятелят му Опарин е реагирал неточно срещу хода 9.Nab1 на Со във варианта Свешников.

Со можеше да е доволен от излизането от дебюта, но не успя да извлече максимума от позицията си — нито тогава, нито по-късно в партията. В крайна сметка му липсваше енергия и концентрация в решителния ден, като по-късно сам обясни защо:

Почина мистериозно един от най-добрите гросмайстори и коментатори

„Честно казано, днес не бях в настроение за игра. Смъртта на ГМ Даниел Народицки все още ме травмира. Може би не само мен, а и много други състезатели тук. Разбира се, неговата смърт и скандалът с Крамник направиха така, че е трудно дори да спя през нощта.“

В крайна сметка Опарин успя да насочи партията към сигурно реми, с което помогна на Каруана да спечели петата си титла на шампион на САЩ в кариерата.