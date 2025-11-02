Аморим: Подобряваме се, но все още имаме много да правим

Рубен Аморим похвали футболистите си, че са успели да се върнат в мача срещу Нотингам Форест от 10-ия кръг на английската Премиър лийг, в който Манчестър Юнайтед стигна до равенство 2:2.

“Мисля, че това беше добър резултат в сравнение с близкото минало. Имахме пет минути, в които бяхме извън игра, но овладяхме емоциите си и продължихме да играем. Бяхме малко уморени и ако отборът ни не е в най-добрата си форма, си личи. Имахме страхотна възможност в края, но нямахме достатъчно късмет”, започна Аморим.

Гостите удариха първи на “Сити Граунд”, но впоследствие допуснаха обрат, като в крайна сметка успяха да вкарат втори гол и да се преборят за равенството.

“Трябва да работим върху това да играем с еднаква енергия както у дома, така и навън. Играем все по-добре, мисля, че това е очевидно за всички. Чувстваме, че ако не спечелим, поне няма да загубим. Подобряваме се, но все още имаме много да правим”, добави Аморим.

Нататък специалистът уточни, че неговият отбор се е забавил с възхода си след колебливото начало на сезона.

“Притеснява ме само ноември – вече е ноември, нали? Мисля, че сме закъснели. Трябва да покажем по-добро представяне следващата седмица, когато се изправяме срещу страхотен противник в лицето на Тотнъм. Нека вземем всичко хубаво от днешния мач”, каза Аморим.

След това наставникът на “червените дяволи” отговори на въпрос, в който подчерта израстването на играчите си спрямо миналия сезон, когато според него те са щели да загубят при подобно развитие на нещата.

🚨 Rúben Amorim: “I could not care less about being up in front of Liverpool”.



“I just want to win EVERY game and finish top of the league, I want to be in that position to be the champions of the Premier League!”, told @StanSportFC. pic.twitter.com/JrFoo9RRqd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2025

“Щяхме да допуснем повече голове и да загубим, това е моето усещане. Разбира се, всичко е въпрос на увереност, а ние се променихме. Изиграхме три добри мача и развихме съвсем различно ниво на самочувствие. Разбираме се по-добре. Такъв е футболът и го доказахме този сезон. Може да имаме лоши моменти, но изведнъж играем три добри мача”, каза още Аморим.

Накрая обаче специалистът акцентира върху някои от слабостите, които все още пречат на футболистите му в представянето на Острова.

“Имахме няколко добри положения, вкарахме гол и до края на първото полувреме се чувствахме сякаш контролираме играта. В началото на второто полувреме се затруднихме, загубихме фокус за пет минути, което често е достатъчно във Премиър лийг. Но се възстановихме и това е добро чувство”, завърши Аморим.