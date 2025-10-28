Борусия (Д) оцеля след дузпи във Франкфурт

Борусия (Дортмунд) оцеля в турнира за Купата на Германия, след като победи с дузпи Айнтрахт (Франкфурт) в сблъсъка между двата тима на "Дойче Банк Парк" от 1/16-финалите. В редовното време двата тима завършиха при резултат 1:1, след като домакините поведоха чрез Ансгар Кнауф в 7-ата минута, но гостите изравниха чрез Юлиан Бранд в 48-ата минута. При дузпите вестфалци бяха по-точни и ликуваха с 4:2 точни удара.

Айнтрахт поведе още в 7-ата минута. Ансгар Кнауф получи перфектен извеждащ пас зад защитата и останал очи в очи с вратаря отбеляза за 1:0.

Борусия обаче се върна в мача в 48-ата минута, когато Юлиан Риерсон центрира успоредно на голлинията и Юлиан Бранд отблизо засече в мрежата за 1:1.

След това домакините могат да съжаляват, че в 80-ата минута изстрел на Рицу Доан се отби от напречната греда.

В крайна сметка в редовното време не бе определен победител и мачът отиде в продължения. Там отново Айнтрахт бе по-близо до победата, но гол на Джонатан Буркард в 116-ата минута бе отменен заради нарушение.

Дортмундци обаче също имаха добър шанс минута по-късно, когато мощен шут на Шлотербек бе спасен от вратаря.

Накрая победителят трябваше да бъде определен с дузпи. Там всички изпълнители на Борусия бяха точни, докато за Айнтрахт пропуски от бялата точка направиха първо Рицу Доан, който стреля над вратата, а след това и Фарес Шаиби се провали, като неговият изстрел бе отразен от Грегор Кобел. Така вестфалци продължават напред с 4:2 точни удара.

Снимки: Gettyimages