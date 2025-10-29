Резерви измъкнаха Леверкузен в драматични продължения и голово шоу в Падерборн

Байер (Леверкузен) трябваше много да се потруди, но все пак победи с 4:2 след продължения представящия се силно във Втора Бундеслига Падерборн в мач от втория кръг на Купата на Германия. В голяма част от двубоя „аспирините“ бяха с човек повече, но допуснаха изравняване в последната минута от редовното време, а в продълженията дори се озоваха в ролята на догонващи. С решителни изяви за победата на Леверкузен бяха влезлите от пейката Кристиан Кофане, Джаръл Куанса и Ибрахим Маза, като вторият и третият бяха и сред голмайсторите за тима на Каспер Юлманд.

След скучно първо полувреме, в което всъщност Падербон бе по-активният отбор, Леверкузен през втората част започна много по-мобилизирано и натисна сериозно съперника си. Влезлият на почивката Кристиан Кофане в 52-рата минута пропусна да открие след корнер, след като от малкото наказателно поле стреля в аут. Шест минути по-късно обаче камерунецът се реваншира, след като се откъсна от защитата на домакините и принуди последният в защита Феликс Гьоце да го фаулира, като изкара червен картон за бранителя на Падерборн. От последвалия пряк свободен удар Алехандро Грималдо със специалитета си от тази ситуация откри за „аспирините“ за 0:1.

Вместо да затвърди аванса си обаче, Леверкузен сякаш реши, че си е свършил работата. Макар и с човек по-малко, Падерборн поизравни играта и в последните минути дори натисна съперника си. Така след корнер Едмонд Тапсоба трябваше да изчиства удар с глава на резервата Стефано Марино от голлинията. Нямаше какво да помогне на гостите обаче при последвалия корнер, когато пак Марино бе непокрит и с глава изравни резултата – 1:1.

Така последваха продължения, но Леверкузен сякаш не изглеждаше да си е взел поука. Така в 96-ата минута влезлият като резерва Свен Михел се озова на добра позиция и стреля, а стражът на гостите Марк Флекен успя да избие. Топката обаче отново попадна в опитния футболист на Падерборн и при втория си опит той не сбърка – 2:1 за домакините и делириум сред феновете на тима. „Аспирините“ чак тогава сякаш живнаха и успяха да понатиснат съперника си. В самия край на първото продължение Леверкузен успя все пак да изравни, след като резервата Джаръл Куанса засече пас на Ернест Поку – 2:2.

Второто продължение премина изцяло пред диктовката на елитния тим, но стражът на Падерборн Маркус Шуберт правеше чудеса от храброст дълго време. В буквално последните секунди обаче вратарят капитулира, след като Кофане намери друг играч от пейката – Ибрахим Маза, който отблизо изведе Леверкузен напред с решителен гол за 2:3. В наистина последните ситуации в двубоя Шуберт отиде да скача в наказателното поле на „аспирините“ при статично положение. Футболистите на Леверкузен обаче успяха да изчистят и Алейш Гарсия отбеляза в отпразената врата на домакините с много точен далечен шут от центъра за крайното 2:4.

В друга от срещите последният във Втора Бундеслига Магдебург спечели безпроблемно с 3:0 гостуването си на аматьорския Илертисен. Победата за професионалния тим бе подпечатана през първото полувреме, след като първо Максимилиан Брьониг откри с глава в 11-ата минута. След това Магдебург получи дузпа, която в 31-вата минута бе пропусната от голмайстора Брьониг, но при добавката Маркус Матисен удвои за 0:2. Крайното 0:3 бе подпечатано от резервата Ноа Пеш шест минути преди края на редовното време.

