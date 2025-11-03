Рони О'Съливан направи обрат с 4 поредни сенчърита

Рони О’Съливан направи обрат и победи застрашения от изпадане Алън Тейлър с 6:5 на Международния шампионат в китайския град Нанкин.

Ракетата запази 100% успеваемостта си срещу Тейлър, срещу когото направи максимален брейк от 147 точки на Откритото първенство на Англия 2018. Така вече води с 3:0 в преките им сблъсъци.

Този рекорд обаче изглеждаше застрашен, след като 40-годишният Тейлър изигра отличен снукър и поведе с 3:1 на почивката. Той беше на път да увеличи аванса си, след като премина границата на необходимите точки в петия фрейм, но фаул даде шанс на О’Съливан да контраатакува. Рони изчисти масата с 48 точки, спечели фрейма на черната топка и намали до 3:2.

Тейлър не се предаде и поведе с 4:2, но последва зрелищен щурм от седемкратния световен шампион. Серии от 100, 119 и 129 точки го изведоха напред с 5:4. Тейлър отново прояви характер и изравни, но нов сенчъри брейк от 128 точки донесе победата на О’Съливан, който продължава към втория кръг срещу Сандърсън Лам.

41-кратният победител в ранкинг турнири все още преследва първата си титла от Международния шампионат. Отлично представяне за Тейлър, но той трябва спешно да започне да трупа победи, тъй като прогнозното му класиране в края на сезона е 76-то място.

„Наслаждавам се на играта. Никога не ми тежи, когато се чувствам уверен с щеката. Винаги съм вярвал, че ако удрям добре, резултатите не са от значение. Играл съм с повече удоволствие през последната година, отколкото през последното десетилетие“, каза 49-годишният О’Съливан.

„Бих бил разочарован, ако бях загубил днес — не защото Алън не заслужаваше, а защото просто се наслаждавам на играта. Когато играя добре, публиката усеща това и реагира на ударите и брейковете. Когато вляза в ритъм, температурата в залата се покачва.“

Световният №1 Джъд Тръмп победи уелсеца Дилън Емери с 6:4, за да си осигури място в следващия кръг, където ще се изправи срещу Матю Стивънс — бивш шампион на "Мастърс" и Шампионата на Обединеното кралство.

Асото в колодата пристигна в Нанкин след емоционален финал на Откритото първенство на Северна Ирландия, където загуби с 9:8 от своя най-добър приятел Джак Лисовски. Макар поражението да не бе желаният резултат, това беше крачка напред, тъй като до момента Тръмп не бе достигал по-далеч от осминафинал в ранкинг турнир през сезона.

„Беше страхотен финал, дадох всичко от себе си. Много се радвам за Джак и се надявам това да бъде трамплин в кариерата му. Поне вече няма етикета ‘най-добрият играч без титла’. Сега ще му е по-леко. За мен целта беше да намеря ритъма си в този турнир. Чувствах, че играя добре, но винаги остава въпросът, докато не стигнеш финал или не спечелиш. Беше хубаво отново да съм в битката", сподели Тръмп.

Китайката Бай Юлу направи най-високия брейк в историята на женския професионален снукър – 145 точки, но отпадна с 5-6 срещу 14-годишната аматьорка Уан Синжун. Въпреки историческия си брейк в седмия фрейм, именно Уан продължи напред и по-късно победи Роби Уилямс с 6:1, за да си осигури мач срещу Шон Мърфи.

Световният шампион Джао Синтонг направи 135 точки при победата си с 6:1 над Оливър Браун, а Тепчая Ун-Ну бе светкавичен — със средно 15.9 секунди на удар при 6:0 над Сю Дзиаруи.

Защитникът на титлата Динг Дзюнхуей зарадва китайската публика с 6:0 срещу Дейвид Грейс (бивш полуфиналист на UK Championship) и ще срещне Майкъл Холт в следващия кръг.

Марк Селби се наложи трудно с 6:5 над Лю Хуню, а Гари Уилсън победи Мартин О’Донъл с 6:1.