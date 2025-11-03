Шахтьор (Донецк) ликува в дербито с Динамо (Киев)

Шахтьор (Донецк) победи големия си съперник Динамо (Киев) в дербито на 11-ия кръг на първенството на Украйна. "Миньорите" се наложиха с 3:1 и се откъснаха на върха във временното класиране.

Егиналдо даде преднина на Шахтьор още в 3-тата минута на мача, а Невертон удвои в 54-тата минута.

Динамо върна един гол в 56-ата минута чрез Виталий Буялски, но автогол на Владислав Кабаев в 94-тата минута окончателно сложи точка на спора за крайното 3:1.

С този успех Шахтьор вече има 24 точки и се откъсна с 4 пред Динамо, който е на 2-рата позиция с 20 пункта.