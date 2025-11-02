Играч на Енерги се оплака от расистки скандирани по врем ена мач в Германия

Футболистът на Енерги Котбус Джъстин Бътлър нарече обидите на расова основа, на които е бил подложен по време на мач от трета дивизия на Германия, "истински шок" и "позор". Бътлър е бил обект на маймунски звуци срещу Мюнхен 1860 в събота. Мачът беше спрян за 10 минути заради инцидента, а заподозрян беше изгонен от стадиона и предаден на полицията, съобщава ДПА. Клубът от Мюнхен се извини на Бътлър и на Котбус, заявявайки, че ще потърсят отговорност от зрителя, използвайки всички налични средства.

В изявление на уебсайта на Котбус Бътлър каза: "Като цяло съм добре, но съм много разтърсен. Това беше истински шок за мен, преживяване, без което определено можех. Ужасяващо е, че в един модерен свят все още се случват подобни инциденти. Този факт, както и днешната ситуация, ме карат да се натъжа и да се замисля. Това е разочарование, което не е лесно да се преодолее". Бътлър благодари на съотборниците си и на двата клуба за подкрепата, която е получил.