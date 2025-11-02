Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Енерги (Котбус)
  3. Играч на Енерги се оплака от расистки скандирани по врем ена мач в Германия

Играч на Енерги се оплака от расистки скандирани по врем ена мач в Германия

  • 2 ное 2025 | 18:13
  • 328
  • 0
Играч на Енерги се оплака от расистки скандирани по врем ена мач в Германия

Футболистът на Енерги Котбус Джъстин Бътлър нарече обидите на расова основа, на които е бил подложен по време на мач от трета дивизия на Германия, "истински шок" и "позор". Бътлър е бил обект на маймунски звуци срещу Мюнхен 1860 в събота. Мачът беше спрян за 10 минути заради инцидента, а заподозрян беше изгонен от стадиона и предаден на полицията, съобщава ДПА. Клубът от Мюнхен се извини на Бътлър и на Котбус, заявявайки, че ще потърсят отговорност от зрителя, използвайки всички налични средства.

В изявление на уебсайта на Котбус Бътлър каза: "Като цяло съм добре, но съм много разтърсен. Това беше истински шок за мен, преживяване, без което определено можех. Ужасяващо е, че в един модерен свят все още се случват подобни инциденти. Този факт, както и днешната ситуация, ме карат да се натъжа и да се замисля. Това е разочарование, което не е лесно да се преодолее". Бътлър благодари на съотборниците си и на двата клуба за подкрепата, която е получил.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Автогол в края донесе победата на Интер

Автогол в края донесе победата на Интер

  • 2 ное 2025 | 15:29
  • 10928
  • 8
Най-слабият в Премиър лийг стори очакваното

Най-слабият в Премиър лийг стори очакваното

  • 2 ное 2025 | 14:14
  • 3739
  • 1
Силната игра на Арда Гюлер бърка в касата на Реал Мадрид

Силната игра на Арда Гюлер бърка в касата на Реал Мадрид

  • 2 ное 2025 | 13:56
  • 8714
  • 5
Милан и Рома в сблъсък с голям залог на Ботуша

Милан и Рома в сблъсък с голям залог на Ботуша

  • 2 ное 2025 | 08:35
  • 2920
  • 2
Барса се възстановява от "Ел Класико" срещу новак

Барса се възстановява от "Ел Класико" срещу новак

  • 2 ное 2025 | 08:28
  • 1775
  • 6
Интер трябва да се възползва от грешката на Наполи

Интер трябва да се възползва от грешката на Наполи

  • 2 ное 2025 | 08:27
  • 1353
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Лудогорец, вратарите спасяват нулите

Черно море 0:0 Лудогорец, вратарите спасяват нулите

  • 2 ное 2025 | 18:36
  • 11362
  • 15
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 77132
  • 200
Ман Сити 1:1 Борнемут, "черешките" се върнаха бързо в мача

Ман Сити 1:1 Борнемут, "черешките" се върнаха бързо в мача

  • 2 ное 2025 | 18:29
  • 5279
  • 4
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 57755
  • 70
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 76785
  • 326
Веласкес: Ще подходим отговорно към мача с ЦСКА

Веласкес: Ще подходим отговорно към мача с ЦСКА

  • 2 ное 2025 | 17:29
  • 4738
  • 11