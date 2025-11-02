Дамян Колев: Мечтата ми е медал от Олимпийски игри

В поредния епизод на VolleyCast Анатоли Гьонов и Александър Кепев посрещат един от най-обещаващите млади волейболисти на България – Дамян Колев. Сърцат, земен и без филтри, той отваря вратата към света зад прожекторите – където болката от загубата, трудът на тренировките и любовта към спорта се преплитат в едно.

Защо Дамян Колев иска да стане учител?

Разговорът започва от финала на Световното първенство – момент, който остава завинаги в сърцата на българските фенове. Дамян разказва какво се случва в съблекалнята след мача, как се гради увереност след разочарование и какво означава да си част от поколение, което носи надеждата за бъдещето на българския волейбол.

Община Добрич дава по 5000 евро парична награда на Илия Петков и Дамян Колев

Ще чуеш за изтощителната интензивност на тренировките, за емоционалните върхове и падения, през които преминава един млад спортист, и за това как решението да стане либеро е променило посоката на кариерата му. Той споделя лични моменти, вдъхновения от своите кумири, както и малките детайли, които отличават шампиона от останалите.

Дамян Колев: Бленджини ни накара да се фокусираме върху днешния ден

От дисциплина и саможертва до мечтите за олимпийски медал — този епизод показва човека зад волейболиста. Ще разбереш колко е важно семейството, каква е ролята на треньорите в изграждането на характера, и как един спортист намира свободата и радостта извън залата.

В края Дамян споделя своята визия за идеалната седмица на волейболиста – комбинация от работа, страст и баланс, която само истинският професионалист може да постигне.

Какво точно му е казал Симоне Анцани в онзи емоционален момент след мача с Италия на финал?

Какви са истинските лишения зад успехите?

И защо пътят на младите е толкова тежък, но и толкова красив?