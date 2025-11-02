Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Убедителен Левски загря за дербито с ЦСКА с класика над Арда в Кърджали - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Благовест Катранджиев: Началният удар на Левски ни затрудни

Благовест Катранджиев: Началният удар на Левски ни затрудни

  • 2 ное 2025 | 16:27
  • 347
  • 0

Отборът на Пирин (Разлог) отстъпи на шампиона Левски София с 0:3 гейма в мач от втория кръг на efbet Супер Волей. Старши треньорът на тима Благовест Катранджиев заяви след срещата, че "сините" са ги затруднили с началния си удар.

Шампионът Левски София с първа победа за сезона
Шампионът Левски София с първа победа за сезона

"С Левски играем винаги трудно, но в този мач още от началото ни натиснаха с начален удар. Не се справихме на посрещане, от там не можахме да завършим и атаката. Мисля, че това е причината. Ние също имаме млади състезатели, които за първа година играят в първенството и им трябват още мачове, за да играят по-спокойно и освободено."

Николай Желязков: Беше важно да спечелим!
Николай Желязков: Беше важно да спечелим!

"Отборът е съвсем различен, в сравнение с този от миналата година. Имаме доста нови имена, Любо Агонцев е един от най-опитните. Надявам се другите бързо да влязат в час с него."

Лазар Бучков: Излязохме със самочувствие
Лазар Бучков: Излязохме със самочувствие

"Нефтохимик е един от фаворитите тази година. Ще разчитаме най-вече на началния си удар, да затрудним съперника с него. Публиката също", завърши Катранджиев.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

Владан Шараба: Вярвам в отбора и качествата ни

Владан Шараба: Вярвам в отбора и качествата ни

  • 2 ное 2025 | 11:56
  • 498
  • 0
Антов се развихри за победа на Туркоа, загуба за Гърков и Сен Назер

Антов се развихри за победа на Туркоа, загуба за Гърков и Сен Назер

  • 2 ное 2025 | 08:23
  • 1343
  • 0
Лазар Бучков: Излязохме със самочувствие

Лазар Бучков: Излязохме със самочувствие

  • 1 ное 2025 | 22:45
  • 1734
  • 0
Желязков: За да спечелим срещу Осиек, трябва да играем много добре

Желязков: За да спечелим срещу Осиек, трябва да играем много добре

  • 1 ное 2025 | 21:58
  • 1139
  • 0
Николай Желязков: Беше важно да спечелим!

Николай Желязков: Беше важно да спечелим!

  • 1 ное 2025 | 21:51
  • 2413
  • 0
ЦПВК победи Варна ДКС за 3 от 3

ЦПВК победи Варна ДКС за 3 от 3

  • 1 ное 2025 | 21:35
  • 1744
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 56809
  • 156
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 41464
  • 42
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 68699
  • 316
Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

  • 2 ное 2025 | 15:00
  • 17127
  • 9
Втора лига на живо: "акулите" с обрат край Царевец

Втора лига на живо: "акулите" с обрат край Царевец

  • 2 ное 2025 | 17:25
  • 19061
  • 8
Автогол в края донесе победата на Интер

Автогол в края донесе победата на Интер

  • 2 ное 2025 | 15:29
  • 9793
  • 7