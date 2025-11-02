Благовест Катранджиев: Началният удар на Левски ни затрудни

Отборът на Пирин (Разлог) отстъпи на шампиона Левски София с 0:3 гейма в мач от втория кръг на efbet Супер Волей. Старши треньорът на тима Благовест Катранджиев заяви след срещата, че "сините" са ги затруднили с началния си удар.

"С Левски играем винаги трудно, но в този мач още от началото ни натиснаха с начален удар. Не се справихме на посрещане, от там не можахме да завършим и атаката. Мисля, че това е причината. Ние също имаме млади състезатели, които за първа година играят в първенството и им трябват още мачове, за да играят по-спокойно и освободено."

"Отборът е съвсем различен, в сравнение с този от миналата година. Имаме доста нови имена, Любо Агонцев е един от най-опитните. Надявам се другите бързо да влязат в час с него."

"Нефтохимик е един от фаворитите тази година. Ще разчитаме най-вече на началния си удар, да затрудним съперника с него. Публиката също", завърши Катранджиев.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg