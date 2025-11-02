Продават емблематичен болид на Сена на търг

Един от най-емблематичните болиди, с които Айртон Сена се състезава в своята легендарна кариера във Формула 1, ще бъде продаден на търг от аукционната къща RM Sotheby's, а очакваната продажна цена е между 12 и 15 милиона щатски долара.

When Ayrton Senna broke his 'home race curse' with one gear! 😮‍💨



A mind blowing performance from the legend during the 1991 Brazilian Grand Prix 🤯#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/UzjNqruI4r — Formula 1 (@F1) November 2, 2024

Въпросният болид е шаси №1 на Макларън MP4-6 от 1991 година. Именно с него Сена печели своята емоционална първа победа в домашната си Гран При на Бразилия на „Интерлагос“.

Сена триумфира в Сао Пауло, въпреки че в последните обиколки кара със силно повредена скоростна кутия и трябва да използва шеста предавка и в бавните завои, тъй като част от по-ниските предавки не работят. За него това е втората от общо седемте победи, които той печели по пътя към своята трета и последна световна титла, която той завоюва през 1991 година.

Снимки: Gettyimages