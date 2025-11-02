Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Убедителен Левски загря за дербито с ЦСКА с класика над Арда в Кърджали - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Продават емблематичен болид на Сена на търг

Продават емблематичен болид на Сена на търг

  • 2 ное 2025 | 15:54
  • 1442
  • 0
Продават емблематичен болид на Сена на търг

Един от най-емблематичните болиди, с които Айртон Сена се състезава в своята легендарна кариера във Формула 1, ще бъде продаден на търг от аукционната къща RM Sotheby's, а очакваната продажна цена е между 12 и 15 милиона щатски долара.

Въпросният болид е шаси №1 на Макларън MP4-6 от 1991 година. Именно с него Сена печели своята емоционална първа победа в домашната си Гран При на Бразилия на „Интерлагос“.

Сена триумфира в Сао Пауло, въпреки че в последните обиколки кара със силно повредена скоростна кутия и трябва да използва шеста предавка и в бавните завои, тъй като част от по-ниските предавки не работят. За него това е втората от общо седемте победи, които той печели по пътя към своята трета и последна световна титла, която той завоюва през 1991 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ландо Норис се маскира като Фабио Куартараро за Хелоуин

Ландо Норис се маскира като Фабио Куартараро за Хелоуин

  • 2 ное 2025 | 15:10
  • 914
  • 0
В Макларън очакват тази година да се представят по-силно в Лас Вегас

В Макларън очакват тази година да се представят по-силно в Лас Вегас

  • 2 ное 2025 | 14:57
  • 639
  • 1
Ейдриън Нюи изпитва "дежавю" от Ред Бул в Астън Мартин

Ейдриън Нюи изпитва "дежавю" от Ред Бул в Астън Мартин

  • 2 ное 2025 | 14:29
  • 1836
  • 0
Шефът на Ред Бул обясни защо тимът продължи да развива RB21 толкова дълго

Шефът на Ред Бул обясни защо тимът продължи да развива RB21 толкова дълго

  • 2 ное 2025 | 14:09
  • 1541
  • 0
Формула 1 обмисля драстична промяна в правилата за 2026 година

Формула 1 обмисля драстична промяна в правилата за 2026 година

  • 2 ное 2025 | 13:25
  • 6980
  • 1
Хюндай намери как да заобиколки ограниченията за тестове в WRC

Хюндай намери как да заобиколки ограниченията за тестове в WRC

  • 1 ное 2025 | 14:12
  • 2235
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 56527
  • 149
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 41245
  • 42
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 68587
  • 316
Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

  • 2 ное 2025 | 15:00
  • 17048
  • 9
Втора лига на живо: "акулите" с обрат край Царевец

Втора лига на живо: "акулите" с обрат край Царевец

  • 2 ное 2025 | 17:25
  • 18980
  • 8
Автогол в края донесе победата на Интер

Автогол в края донесе победата на Интер

  • 2 ное 2025 | 15:29
  • 9748
  • 7