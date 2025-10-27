Мениджърът на Уулвърхамптън се скара с феновете, те поискаха да бъде уволнен

Мениджърът на Улвърхамптън Витор Перейра се забърка в гореща разправия със собствените си фенове, след загубата с 2:3 от Бърнли и тя остави отбора му на последно място в Премиър лийг, само с две точки от девет мача от началото на сезона.

"Разбираме разочарованието на хората, на привържениците ни, но това, което трябва да кажа, е, че ако се борим обединени с тях, можем да печелим мачове, да се преборим и да постигаме целите си - без тях е невъзможно“, каза Перейра пред медиите минути по-късно.

Той подписа нов тригодишен договор с Уулвс миналия месец, въпреки че отборът си беше на последно място и вече беше загубил първите си четири мача в лигата. Публиката на стадион "Молиню" се разгневи след последния съдийски сигнал, явно недоволна от резултата. Но когато Перейра отиде при феновете на Уулвс зад една от вратите, заедно с нападателя Йорген Странд Ларсен, за да иска извинения, получи скандирания "ще бъдеш уволнен сутринта“. Темпераментният португалец не им остана длъжен и също отвърна с реплики, преди да се прибере в тунела и след това да отиде на пресконференцията.

🗣️ Vitor Pereira // #WWFC



"Two months ago they sang my name, but now I understand without results... it's football. Now they sing my name to sack me. This is football. If I was a supporter, I would feel proud of my team because they worked and showed the mentality, ambition and… pic.twitter.com/54LotR2eeS — Talking Wolves (@TalkingWolves) October 26, 2025

"Ако спечелим два или три мача подред, нещата ще се променят. Преди два месеца те пееха името ми, защото заедно с работата, която свършихме през миналия сезон, се останахме да се състезаваме във Висшата лига, а не в Чемпиъншип. Сега пък пеят името ми, за да ме уволнят“, каза още специалистът

Лайл Фостър вкара в петата минута на добавеното време, за да донесе на Бърнли първата победа като гост този сезон и да остави Уулвърхямптън без победа, а този развой на мача направо впеси публиката на тима.