Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уулвърхамптън
  3. Мениджърът на Уулвърхамптън се скара с феновете, те поискаха да бъде уволнен

Мениджърът на Уулвърхамптън се скара с феновете, те поискаха да бъде уволнен

  • 27 окт 2025 | 02:34
  • 274
  • 0

Мениджърът на Улвърхамптън Витор Перейра се забърка в гореща разправия със собствените си фенове, след загубата с 2:3 от Бърнли и тя остави отбора му на последно място в Премиър лийг, само с две точки от девет мача от началото на сезона.

"Разбираме разочарованието на хората, на привържениците ни, но това, което трябва да кажа, е, че ако се борим обединени с тях, можем да печелим мачове, да се преборим и да постигаме целите си - без тях е невъзможно“, каза Перейра пред медиите минути по-късно.

Драма в битката за оцеляване остави Уулвс на дъното
Драма в битката за оцеляване остави Уулвс на дъното

Той подписа нов тригодишен договор с Уулвс миналия месец, въпреки че отборът си беше на последно място и вече беше загубил първите си четири мача в лигата. Публиката на стадион "Молиню" се разгневи след последния съдийски сигнал, явно недоволна от резултата. Но когато Перейра отиде при феновете на Уулвс зад една от вратите, заедно с нападателя Йорген Странд Ларсен, за да иска извинения, получи скандирания "ще бъдеш уволнен сутринта“. Темпераментният португалец не им остана длъжен и също отвърна с реплики, преди да се прибере в тунела и след това да отиде на пресконференцията.

"Ако спечелим два или три мача подред, нещата ще се променят. Преди два месеца те пееха името ми, защото заедно с работата, която свършихме през миналия сезон, се останахме да се състезаваме във Висшата лига, а не в Чемпиъншип. Сега пък пеят името ми, за да ме уволнят“, каза още специалистът

Лайл Фостър вкара в петата минута на добавеното време, за да донесе на Бърнли първата победа като гост този сезон и да остави Уулвърхямптън без победа, а този развой на мача направо впеси публиката на тима.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Вратар в Северна Македония хоспитализиран след побой на стадиона

Вратар в Северна Македония хоспитализиран след побой на стадиона

  • 27 окт 2025 | 02:45
  • 250
  • 0
Тудор: Винаги нещо ни липсва

Тудор: Винаги нещо ни липсва

  • 27 окт 2025 | 01:54
  • 235
  • 0
Сари, изненадан от двама от своите при успеха над Юве

Сари, изненадан от двама от своите при успеха над Юве

  • 27 окт 2025 | 01:24
  • 341
  • 0
ФИФА с нов формат на Купата на АСЕАН и петгодишен договор

ФИФА с нов формат на Купата на АСЕАН и петгодишен договор

  • 27 окт 2025 | 00:38
  • 285
  • 0
Райо излъга Алавес в продължението и отново е в битката за Европа

Райо излъга Алавес в продължението и отново е в битката за Европа

  • 27 окт 2025 | 00:06
  • 412
  • 0
Лион пречупи десет от Страсбург в края

Лион пречупи десет от Страсбург в края

  • 26 окт 2025 | 23:50
  • 503
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 130902
  • 370
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

  • 26 окт 2025 | 19:18
  • 80098
  • 351
Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 23:44
  • 12246
  • 21
Янев: Така трябва да играем

Янев: Така трябва да играем

  • 26 окт 2025 | 19:33
  • 22796
  • 30
Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

  • 26 окт 2025 | 17:55
  • 29263
  • 9
Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 29242
  • 13