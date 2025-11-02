Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: През второто полувреме не контролирахме играта толкова добре

Артета: През второто полувреме не контролирахме играта толкова добре

  • 2 ное 2025 | 01:44
  • 94
  • 0

Микел Артета остана доволен от неговия Арсенал след успеха с 2:0 над тима на Бърнли в срещата от 10-ия кръг на английския Премиър лийг.

“Изиграхме изключителен мач през първото полувреме. Вкарахме два гола и не позволихме на никого да създаде каквото и да било. Това постави основите”, започна Артета.

Въпреки силната игра мениджърът на “червено-белите” направи забележки относно спада в представянето на тима му след втория гол.

Арсенал се откъсна още по-напред след успех над Бърнли
Арсенал се откъсна още по-напред след успех над Бърнли

“Трябваше да направим няколко смени и през второто полувреме не контролирахме играта толкова добре”, каза Артета.

Това бе още един силен мач за “топчиите”, които за седми пореден път не допуснаха гол във вратата си.

“Още едно изключително представяне в защита, не позволихме да се създаде нищо. Има причина Бърнли да е загубил само един домакински мач за 18 месеца - от Ливърпул в последната секунда”, каза още Артета.

Мениджърът на “артилеристите” коментира състоянието на Виктор Гьокереш, който откри резултатам но бе заменен на почивката от Микел Мерино.

“Гьокереш изигра един от най-добрите си мачове за нас, но усети мускулен дискомфорт”, уточни Артета. 

Наставникът на лондончани оцени високо и представянето на Деклан Райс, който реализира второто попадение.

„Деклан Райс се доказа. Не мога да си представя колко предизвикателства спечели и колко топки отне. Това е ново ниво на футбол”, завърши Артета.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Многото ротации не попречиха на Байерн за убедителна петнадесета поредна победа

Многото ротации не попречиха на Байерн за убедителна петнадесета поредна победа

  • 1 ное 2025 | 21:22
  • 11862
  • 47
Мората пропусна да накаже Наполи

Мората пропусна да накаже Наполи

  • 1 ное 2025 | 21:12
  • 6204
  • 1
Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

  • 1 ное 2025 | 23:56
  • 11729
  • 42
Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

  • 1 ное 2025 | 23:57
  • 13442
  • 161
Кошмарният старт на Фиорентина доведе до напускането на клубен директор

Кошмарният старт на Фиорентина доведе до напускането на клубен директор

  • 1 ное 2025 | 20:52
  • 737
  • 0
Ювентус надви Кремонезе в дебюта на Спалети, но показа слабости в края

Ювентус надви Кремонезе в дебюта на Спалети, но показа слабости в края

  • 1 ное 2025 | 23:41
  • 4391
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 121385
  • 346
Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

  • 1 ное 2025 | 23:56
  • 11729
  • 42
Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

  • 1 ное 2025 | 23:57
  • 13442
  • 161
Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

  • 1 ное 2025 | 21:07
  • 13945
  • 18
Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

  • 1 ное 2025 | 18:35
  • 19809
  • 54
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 47821
  • 79