Артета: През второто полувреме не контролирахме играта толкова добре

Микел Артета остана доволен от неговия Арсенал след успеха с 2:0 над тима на Бърнли в срещата от 10-ия кръг на английския Премиър лийг.

“Изиграхме изключителен мач през първото полувреме. Вкарахме два гола и не позволихме на никого да създаде каквото и да било. Това постави основите”, започна Артета.

Въпреки силната игра мениджърът на “червено-белите” направи забележки относно спада в представянето на тима му след втория гол.

Арсенал се откъсна още по-напред след успех над Бърнли

“Трябваше да направим няколко смени и през второто полувреме не контролирахме играта толкова добре”, каза Артета.

Това бе още един силен мач за “топчиите”, които за седми пореден път не допуснаха гол във вратата си.

Arsenal have now gone 686 minutes without conceding a goal.



Mikel Arteta has build an absolutely defensive monster team! 🔥 pic.twitter.com/ORDNUTfghv — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 1, 2025

“Още едно изключително представяне в защита, не позволихме да се създаде нищо. Има причина Бърнли да е загубил само един домакински мач за 18 месеца - от Ливърпул в последната секунда”, каза още Артета.

Arsenal record 4 clean sheet victories in a row for the first time since May 2014...



with Mikel Arteta still in the starting XI pic.twitter.com/SvkOOAs7Ff — Premier League USA (@PLinUSA) November 1, 2025

Мениджърът на “артилеристите” коментира състоянието на Виктор Гьокереш, който откри резултатам но бе заменен на почивката от Микел Мерино.

“Гьокереш изигра един от най-добрите си мачове за нас, но усети мускулен дискомфорт”, уточни Артета.

Наставникът на лондончани оцени високо и представянето на Деклан Райс, който реализира второто попадение.

„Деклан Райс се доказа. Не мога да си представя колко предизвикателства спечели и колко топки отне. Това е ново ниво на футбол”, завърши Артета.