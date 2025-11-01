Добромир Дафинов: Все нещо не ни достига

Днес, СФК Светкавица 2014 (Търговище) играе в Исперих с местния Бенковски. Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Бенковски е сред най-силно представящите се от началото на сезона. Балансиран отбор, с опитни футболисти и добре подготвен. Ние загубихме доста точки, защото все нещо не ни достигаше. Наясно сме какво можем и не се страхуваме от никой съперник. Във всеки мач търсим максимума. Дано да имаме и късмет в Исперих“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.