Бивш нападател на Лудогорец води в голмайсторска класация в Премиър лийг

Голмайсторът на Брентфорд Игор Тиаго е най-ключовият нападател в Премиър лийг от началото на този сезон насам, твърди “Опта”. Именно бившият нападател на Лудогорец е играчът с най-много победни попадения в английския елит през настоящата кампания - три на брой.

За 9 шампионатни мача през този сезон Игор Тиаго има 6 гола. Той се разписа от дузпа за успеха с 3:2 над Ливърпул, а преди това беше точен на два пъти за победата с 3:1 над Манчестър Юнайтед. Освен това бразилецът откри резултата при успеха с 2:0 над Уест Хам и вкара по един гол при загубите с 1:2 от Съндърланд и с 1:3 от Нотингам Форест. Така единствено Ерлинг Холанд от Манчестър Сити има повече попадения във Висшата лига през кампанията, а именно 11.

3 – No player has scored more winning goals in the Premier League than Igor Thiago this season, with three of his six strikes in the competition winning the match for the Bees. Hero. pic.twitter.com/XmJatUtO2Q — OptaPlay (@OptaPlay) October 30, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages