Бивш нападател на Лудогорец води в голмайсторска класация в Премиър лийг

Голмайсторът на Брентфорд Игор Тиаго е най-ключовият нападател в Премиър лийг от началото на този сезон насам, твърди “Опта”. Именно бившият нападател на Лудогорец е играчът с най-много победни попадения в английския елит през настоящата кампания - три на брой.
За 9 шампионатни мача през този сезон Игор Тиаго има 6 гола. Той се разписа от дузпа за успеха с 3:2 над Ливърпул, а преди това беше точен на два пъти за победата с 3:1 над Манчестър Юнайтед. Освен това бразилецът откри резултата при успеха с 2:0 над Уест Хам и вкара по един гол при загубите с 1:2 от Съндърланд и с 1:3 от Нотингам Форест. Така единствено Ерлинг Холанд от Манчестър Сити има повече попадения във Висшата лига през кампанията, а именно 11.
Снимки: Gettyimages