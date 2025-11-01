Започнаха снимките на филма за вековния юбилей на Локо (Пд)

В петък стартираха снимките на филма "Пловдивският любимец на 100" по случай вековния юбилей на Локомотив. Режисьор е един от най-изтъкнатите български творци в съвременното българско кино - Илиян Джевелеков, който е върл фен на черно-белите.

Първият снимачен ден бе на новата база на клуба в ЖР Тракия. Джевелеков и екипът му заснеха тренировки на отбори от академията, интервю с легендата Ганчо Пеев, който е започнал от дете в Локо още в края на 50-те години на миналия век заедно Христо Бонев и Тодор Паунов, а след това изиграва 350 мача в елита за родния си тим като носи и капитанската лента.

След края на кариерата си той два пъти е старши треньор на представителния тим, бил е и асистент, а също така близо три десетилетия работи в школата. Заснето бе и изказване на директора на академията Димитър Палазов, докато на перфектните терени тренировки провеждаха наставниците на различни формации Рангел Абушев и Левон Апкарян.

Официалният старт на снимките ще бъде днес като датата е избрана нарочно да съвпадне с Деня на будителите и пловдивското дерби. Днес те ще продължат със заснемане на шествието на феновете от центъра до Лаута за дербито и на самия мач.

В нарочно видео, публикувано на Фейсбук страницата на Фондация 100 години Локомотив Пловдив обръщение към общността направи Илиян Джевелеков.