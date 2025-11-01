Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Започнаха снимките на филма за вековния юбилей на Локо (Пд)

Започнаха снимките на филма за вековния юбилей на Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 11:18
  • 276
  • 0
Започнаха снимките на филма за вековния юбилей на Локо (Пд)

В петък стартираха снимките на филма "Пловдивският любимец на 100" по случай вековния юбилей на Локомотив. Режисьор е един от най-изтъкнатите български творци в съвременното българско кино - Илиян Джевелеков, който е върл фен на черно-белите.

Първият снимачен ден бе на новата база на клуба в ЖР Тракия. Джевелеков и екипът му заснеха тренировки на отбори от академията, интервю с легендата Ганчо Пеев, който е започнал от дете в Локо още в края на 50-те години на миналия век заедно Христо Бонев и Тодор Паунов, а след това изиграва 350 мача в елита за родния си тим като носи и капитанската лента.

След края на кариерата си той два пъти е старши треньор на представителния тим, бил е и асистент, а също така близо три десетилетия работи в школата. Заснето бе и изказване на директора на академията Димитър Палазов, докато на перфектните терени тренировки провеждаха наставниците на различни формации Рангел Абушев и Левон Апкарян.

Официалният старт на снимките ще бъде днес като датата е избрана нарочно да съвпадне с Деня на будителите и пловдивското дерби. Днес те ще продължат със заснемане на шествието на феновете от центъра до Лаута за дербито и на самия мач.

В нарочно видео, публикувано на Фейсбук страницата на Фондация 100 години Локомотив Пловдив обръщение към общността направи Илиян Джевелеков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Над 100 оферти за нов треньор са заляли Лудогорец след раздялата с Мота

Над 100 оферти за нов треньор са заляли Лудогорец след раздялата с Мота

  • 1 ное 2025 | 09:28
  • 1880
  • 3
ЦСКА търси вратар от чужбина

ЦСКА търси вратар от чужбина

  • 1 ное 2025 | 09:21
  • 4979
  • 11
ЦСКА 1948 отмъква желан от Левски бразилец

ЦСКА 1948 отмъква желан от Левски бразилец

  • 1 ное 2025 | 09:17
  • 5667
  • 4
Херо помага на Ботев (Пловдив) преди дербито с Локомотив

Херо помага на Ботев (Пловдив) преди дербито с Локомотив

  • 1 ное 2025 | 09:12
  • 1258
  • 2
Иван Станчев: Прогресиращ противник

Иван Станчев: Прогресиращ противник

  • 1 ное 2025 | 08:42
  • 524
  • 0
Живко Бояджиев: Могат да бият всеки

Живко Бояджиев: Могат да бият всеки

  • 1 ное 2025 | 08:39
  • 575
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:0 Спартак (Варна)

Добруджа 0:0 Спартак (Варна)

  • 1 ное 2025 | 12:00
  • 1171
  • 3
Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

  • 1 ное 2025 | 08:27
  • 3073
  • 29
Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

  • 1 ное 2025 | 08:00
  • 1888
  • 2
Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

  • 31 окт 2025 | 23:12
  • 19034
  • 7
Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 11703
  • 18
Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 25818
  • 42