  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Левски: БЛОКирай ноември

Левски: БЛОКирай ноември

  • 1 ное 2025 | 13:54
  • 327
  • 0
Левски: БЛОКирай ноември

"Супер Октомври" отново донесе Суперкупа за волейболния Левски София, а от първия ден на новия месец от клуба призоваха феновете да "блокират" ноември за нови страхотни изживявания.

„Какъв месец само предстои! Изпълнен с емоции на най-високо ниво. С поне 13 мача на отборите ни при мъжете и жените. С европейски битки – старт на квалификациите за Шампионската лига за шампионите на Николай Желязков, с дерби Левски - ЦСКА при дамите. А при „сини“ евроуспехи, мачовете през ноември може да са и повече от 13. Както винаги, ще се нуждаем от вашата гореща подкрепа, защото заедно с вас пишем историята на бъдещето. Затова ви призоваваме отново да „блокирате“ ноември. Запазете датите за мачове и нека пак покажем силата на голямото левскарско семейство“, обърнаха се от волейболния Левски към привържениците.

А по традиция обещаха и изненади за домакинските мачове в спортна зала „Левски София“.

Ето и програмата в "БЛОКирай Ноември":

1 ноември

МЪЖЕ: Левски София - Пирин, efbet Супер волей

4 ноември

МЪЖЕ: Мурса (Осиек) - Левски София, CEV Шампионска лига (2 кв. кръг)

5 ноември

ЖЕНИ: Левски София - Шезо (Швейцария) , CEV Чалъндж къп

8 ноември

МЪЖЕ: Дея Спорт - Левски София, efbet Супер волей

9 ноември

ЖЕНИ: Левски София - ЦСКА, Демакс+ лига

12 ноември

МЪЖЕ: Левски София - Мурса (Осиек), CEV Шампионска лига (2 кв. кръг)

15 ноември

ЖЕНИ: Миньор - Левски София, Демакс+ лига

МЪЖЕ: Левски - Монтана, efbet Супер волей

21 ноември

МЪЖЕ: Берое - Левски София, efbet Супер волей

22 ноември

ЖЕНИ: Левски София - ЦПВК, Демакс+ лига

25 ноември

МЪЖЕ: Левски София – Локомотив Авиа, efbet Супер волей

28 ноември

ЖЕНИ: Славия - Левски София, Демакс+ лига

29 ноември

МЪЖЕ: Славия - Левски София, efbet Супер волей

