Левски: БЛОКирай ноември

"Супер Октомври" отново донесе Суперкупа за волейболния Левски София, а от първия ден на новия месец от клуба призоваха феновете да "блокират" ноември за нови страхотни изживявания.
„Какъв месец само предстои! Изпълнен с емоции на най-високо ниво. С поне 13 мача на отборите ни при мъжете и жените. С европейски битки – старт на квалификациите за Шампионската лига за шампионите на Николай Желязков, с дерби Левски - ЦСКА при дамите. А при „сини“ евроуспехи, мачовете през ноември може да са и повече от 13. Както винаги, ще се нуждаем от вашата гореща подкрепа, защото заедно с вас пишем историята на бъдещето. Затова ви призоваваме отново да „блокирате“ ноември. Запазете датите за мачове и нека пак покажем силата на голямото левскарско семейство“, обърнаха се от волейболния Левски към привържениците.
А по традиция обещаха и изненади за домакинските мачове в спортна зала „Левски София“.
Ето и програмата в "БЛОКирай Ноември":
1 ноември
МЪЖЕ: Левски София - Пирин, efbet Супер волей
4 ноември
МЪЖЕ: Мурса (Осиек) - Левски София, CEV Шампионска лига (2 кв. кръг)
5 ноември
ЖЕНИ: Левски София - Шезо (Швейцария) , CEV Чалъндж къп
8 ноември
МЪЖЕ: Дея Спорт - Левски София, efbet Супер волей
9 ноември
ЖЕНИ: Левски София - ЦСКА, Демакс+ лига
12 ноември
МЪЖЕ: Левски София - Мурса (Осиек), CEV Шампионска лига (2 кв. кръг)
15 ноември
ЖЕНИ: Миньор - Левски София, Демакс+ лига
МЪЖЕ: Левски - Монтана, efbet Супер волей
21 ноември
МЪЖЕ: Берое - Левски София, efbet Супер волей
22 ноември
ЖЕНИ: Левски София - ЦПВК, Демакс+ лига
25 ноември
МЪЖЕ: Левски София – Локомотив Авиа, efbet Супер волей
28 ноември
ЖЕНИ: Славия - Левски София, Демакс+ лига
29 ноември
МЪЖЕ: Славия - Левски София, efbet Супер волей