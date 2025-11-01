Популярни
Хебър започва сезона във Висшата лига с много въпросителни за бъдещето си

  • 1 ное 2025 | 12:07
  • 521
  • 0
Доскорошният гигант в българския волейбол Хебър (Пазарджик) стартира днес участието си във второто ниво на родното мъжко първенство – НВЛ Висша лига с гостуване на Звездец (Горна Малина). Часове преди двубоя, който е предвиден 17:00 часа, от пазарджишкия клуб разкриха, че изпитват сериозни финансови затруднения и неясноти, свързани с това къде те ще играят домакинствата си.

Ето какво написаха от състава на Хебър, публикуваме текста без редакторска намеса:

Днес Хебър започва участието си в НВЛ Висша лига с гостуване на Звездец (Горна Малина)! Тигрите ще бъдат в състав изграден от юноши - старша възраст, водени от треньорите Тодор Алексиев и Иван Иванов.

Участието на Хебър в мъжкото първенство на Висшата лига започва без бюджет. Разходите по пътуването за днешния двубой и депозита за участие в първенството са поети от Александър Иванов и Тодор Алексиев. За целта, през следващите дни ще бъде обявена специална кампания, насочена към местния бизнес и феновете, с цел осигуряване на необходимите средства за покриване на разходите по спортния календар за сезона.

Под въпрос е кампанията за членски карти и залата за следващите домакинства на Хебър, тъй като спортна зала „Васил Левски“ остава недостъпна за дните и часовете по програмата на Висшата лига за следващите седмици. 

В предстоящите дни ще бъде търсено решение, за да може Хебър да започне мачовете си в спортна зала „Васил Левски“, където отборът и феновете могат да бъдат едно цяло.

